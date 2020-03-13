أردوغان يكافئ الإرهابيين.. تركيا تمنح الجنسية لزوجة إخواني مصري.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن فضيحة جديدة لتركيا ودعمها لتنظيم الإخوان الإرهابي، ومكافأة النظام التركي للقتلة وأسرهم.





وفقا لصحيفة "نورديك مونيتور" فإن أنقرة منحت الجنسية لزوجة إرهابي مصري يدعى محمد عبد الحافظ، ومتهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.





وأوضح أن تركيا رتبت وصول زوجة الإخواني عن طريق رحلة من الصومال، ومنحتها الجنسية.





وتشير الصحيفة إلى تصريح سابق لوزير الداخلية التركي قال خلاله إن المتهم الإخواني تم ترحيله "عن طريق الخطأ".





وأوضحت أن المصري هو عضو بتنظيم الإخوان ومتهم في واقعة اغتيال النائب العام المصري هشام بركات عام 2015.





وأحضرت تركيا زوجة الإخواني من الصومال ثم منحتها الجنسية، حيث تواصل تركيا تحت قيادة رجب طيب أردوغان توفير الدعم لتنظيم الإخوان وذلك منذ سقوط نظام محمد مرسي في 2013.



