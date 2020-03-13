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أخبار العالم

أردوغان يكافئ الإرهابيين.. تركيا تمنح الجنسية لزوجة إخواني مصري.. تفاصيل

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:10 م
تركيا تمنح الجنسية
تركيا تمنح الجنسية لزوجة إخواني مصري شارك في أعمال ارهابية
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قسم الخارجي
كشفت تقارير صحفية عن فضيحة جديدة لتركيا ودعمها لتنظيم الإخوان الإرهابي، ومكافأة النظام التركي للقتلة وأسرهم.

وفقا لصحيفة "نورديك مونيتور" فإن أنقرة منحت الجنسية لزوجة إرهابي مصري يدعى محمد عبد الحافظ، ومتهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.

وأوضح أن تركيا رتبت وصول زوجة الإخواني عن طريق رحلة من الصومال، ومنحتها الجنسية.

وتشير الصحيفة إلى تصريح سابق لوزير الداخلية التركي قال خلاله إن المتهم الإخواني تم ترحيله "عن طريق الخطأ".

وأوضحت أن المصري هو عضو بتنظيم الإخوان ومتهم في واقعة اغتيال النائب العام المصري هشام بركات عام 2015.

وأحضرت تركيا زوجة الإخواني من الصومال ثم منحتها الجنسية، حيث تواصل تركيا تحت قيادة رجب طيب أردوغان توفير الدعم لتنظيم الإخوان وذلك منذ سقوط نظام محمد مرسي في 2013.

وتدعم أنقرة مجموعات الإخوان بالمال وتوفر لهم ملاذا آمنا على أراضيها رغم تصنيفها تنظيما إرهابيا في أكثر من دولة.
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