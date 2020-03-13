كورونا وجامعة عين شمس.. تعرف على عمر الفيروس على الأيدي والأسطح.. حقيقة تعطيل الدراسة بالكليات.. إجراءات احترازية ضد الوباء.. فحص الطلاب بعد العودة وحظر السلام والتقبيل

_تعرف على عمر"فيروس كورونا" على الأيدي والأسطح
_حقيقة تعطيل الدراسة بجامعة عين شمس بسبب فيروس كورونا
_نائب رئيس جامعة عين شمس:
نقوم بالإجراءات الاحترازية بسبب كورونا
_عميد زراعة عين شمس تعليقا على قرار حظر النقاب:
حق مشروع للطالب معرفة من يحدثه
قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس: كشفت دراسة حديثة على فيروس كورونا"، أن الفيروس بإمكانه يعيش على الأيدي 10 دقائق ، وأن يعيش على الأسطح من 10 الي 12 ساعة وفقا لما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية .
وأضاف سعود لـ صدي البلد ان الجامعة تسعى إلى توفير جميع سبل الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا للحد من انتقاله أو انتشاره، عن طريق التوعية بين الطلاب عن طريق خطة شاملة تضمنت الخطة الطبية والبيئة وزيادة حملات التوعية داخل الجامعة من خلال زيادة عدد الفرق الطبية المختصة بحملات التوعية إلى 6 فرق لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الإدارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر المرسلين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية مع وضع جدول زمني لتنفيذ عدد من ندوات وورش العمل للتوعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة.
واكد نائب رئيس جامعة عين شمس ان مستشفيات جامعة عين شمس لم تستقبل اي حالة حتى الآن منوها عن ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة وعدم التقبيل و المخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب مصافحة الأفراد وتجنب لمس الأنف والعينين مشددا على عدم التقبيل.
نفى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا منوها أن الجامعة تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية ويوجد 6 فرق للتوعية بين طلاب الجامعة.
وأشار نائب رئيس الجامعة خلال تصريحاتة لـ "صدى البلد" إلى أن قرار التأجيل جاء من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غدًا السبت، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد، في كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية نظرا لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حاليًا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس ،ان الجامعة تقوم بفحص جميع الطلاب في المدن الجامعية وداخل الحرم الجامعي ،مشيرا إلى القيام بفحص الطلاب بعد عودتهم من الاجازة الاسبوعية بالمدن الجامعية وتخصيص مشرف بكل دور لمتابعة الطلاب داخل المدينة والمطعم الخاص بها .
وأضاف سعود ان مصر اقل دولة في العالم بها الفيروس وتتغلب عليه بشكل مباشر مع وزارة الصحة ومتابعة الاحصائيات معها بشكل واضح ،وتقدم الجامعة خطة كاملة شاملة تضمنت الخطة الطبية والبيئة وزيادة حملات التوعية داخل الجامعة من خلال زيادة عدد الفرق الطبية المختصة بحملات التوعية إلى 6 فرق لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضـاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الادارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر الموفدين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية مع وضع جدول زمني لتنفيذ عدد من ندوات وورش العمل للتوعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة.
وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس إلى أنه بعد وفاة سيدة المنصورة بالفيروس ،بالفعل تقوم الجامعة بفحص المشتبه اصابتهم بالفيروس وحسب تعليمات وزارة الصحة نقوم بفحص الطلاب الذين يعانون من درجات الحرارة المرتفعة وهي 38 درجة مئوية و الذي يتشابه مع اعراض البرد.
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس بضرورة تطبيق قرار حظر النقاب على أعضاء هيئة التدريس على جميع الجامعات المصرية.
وأضاف لـ "صدى البلد" أن المنتقبة لا مانع تدخل الجامعة بالنقاب ولكن لا يجب أن تدخل المحاضرة بالنقاب حيث أن حق مشروع للطالب أن يعرف من الشخص الذي يحدثه منوها بأن بعض المهن يجب أن تلتزم بزى معين، وهذا يؤدي إلى سهولة توصيل رسالتها، وهو ما أكدته المحكمة فى حيثياتها، خاصة أن المهن التعليمية تحتاج الى التواصل بشكل مباشر ومعرفة تفاصيل النطق من أساتذة الجامعات الي الطلاب ولا بد من الاتصال وجه لوجه لأن النقاب يعوق توصل الصوت بشكل سليم ولا بد من اتصال مباشر دائما بين الطالب والدكتور الجامعي ومعرفة شخصيا وهذا يؤثر علي العملية التعليمية.
الجدير بالذكر أن رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، أعلن حظر النقاب على عضوات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة عند إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.