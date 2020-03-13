كورونا وجامعة عين شمس.. تعرف على عمر الفيروس على الأيدي والأسطح.. حقيقة تعطيل الدراسة بالكليات.. إجراءات احترازية ضد الوباء.. فحص الطلاب بعد العودة وحظر السلام والتقبيل

_حقيقة تعطيل الدراسة بجامعة عين شمس بسبب فيروس كورونا

_نائب رئيس جامعة عين شمس:

نقوم بالإجراءات الاحترازية بسبب كورونا

_عميد زراعة عين شمس تعليقا على قرار حظر النقاب:

حق مشروع للطالب معرفة من يحدثه

قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس: كشفت دراسة حديثة على فيروس كورونا"، أن الفيروس بإمكانه يعيش على الأيدي 10 دقائق ، وأن يعيش على الأسطح من 10 الي 12 ساعة وفقا لما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية .

قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس: كشفت دراسة حديثة على فيروس كورونا"، أن الفيروس بإمكانه يعيش على الأيدي 10 دقائق ، وأن يعيش على الأسطح من 10 الي 12 ساعة وفقا لما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية .

وأضاف سعود لـ صدي البلد ان الجامعة تسعى إلى توفير جميع سبل الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا للحد من انتقاله أو انتشاره، عن طريق التوعية بين الطلاب عن طريق خطة شاملة تضمنت الخطة الطبية والبيئة وزيادة حملات التوعية داخل الجامعة من خلال زيادة عدد الفرق الطبية المختصة بحملات التوعية إلى 6 فرق لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الإدارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر المرسلين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية مع وضع جدول زمني لتنفيذ عدد من ندوات وورش العمل للتوعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة.







