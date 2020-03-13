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تعليم

جهود مكثفة بجامعة طنطا لتلافي آثار موجة الطقس السيئ والأمطار الشديدة

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:28 م
جهود مكثفة بجامعة
جهود مكثفة بجامعة طنطا لتلافى آثار موجة الطقس السيئ والأمطار
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احمد علي
حرص الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، على التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية بمعداتها لشفط وإزالة مياه الأمطار من داخل مجمع الكليات بالمجمع الطبي وسيرباي والإدارة العامة بشارع البحر، تزامنًا مع موجة الأمطار والطقس السيء الذي تمر به البلاد، موجها الشكر لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ونائبه الدكتور أحمد عطا للتعاون البناء مع الجامعة.



وأوضح الدكتور عماد عتمان أنه تم توفير المعدات اللازمة لرفع المياه من أماكن تجمع الأمطار، والتأكد من جاهزية البالوعات وعدم انسدادها، بالإضافة إلى توفير سيارات الكسح لرفع المياه، مشيرا إلى جاهزية الكليات لاستكمال الدراسة بها الأحد القادم ، موجها الشكر لأمين عام جامعة طنطا أحمد رشاد والمهندس عبد الحى حمودة مدير عام الشئون الإدارية ، والعميد محمد سامى مدير أمن الجامعة لتواجدهم الميداني لمواجهة أزمة السيول.
جهود مكثفة بجامعة طنطا لتلافي آثار موجة الطقس السيئ والأمطار الشديدة
جهود مكثفة بجامعة طنطا لتلافي آثار موجة الطقس السيئ والأمطار الشديدة
جهود مكثفة بجامعة طنطا لتلافي آثار موجة الطقس السيئ والأمطار الشديدة
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