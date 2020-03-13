جهود مكثفة بجامعة طنطا لتلافي آثار موجة الطقس السيئ والأمطار الشديدة

حرص الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، على التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية بمعداتها لشفط وإزالة مياه الأمطار من داخل مجمع الكليات بالمجمع الطبي وسيرباي والإدارة العامة بشارع البحر، تزامنًا مع موجة الأمطار والطقس السيء الذي تمر به البلاد، موجها الشكر لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ونائبه الدكتور أحمد عطا للتعاون البناء مع الجامعة.











