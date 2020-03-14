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البورصة في أسبوع.. الأسهم تتكبد خسائر 44.7 مليار جنيه.. المؤشر الرئيس ينخفض 9% .. 13 مليار جنيه قيمة التداول.. 148 مليون جنيه مبيعات الأجانب

السبت 14/مارس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
البورصة في أسبوع
  • الأسهم تتكبد خسائر 44.7 مليار جنيه
  • المؤشر الرئيس ينخفض 9%
  • 13 مليار جنيه قيمة التداول
  • 148 مليون جنيه مبيعات الأجانب

تكبّدت البورصة المصرية خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 44.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي وسط تراجع جماعي لمؤشراتها بسبب مخاوف انتشار كورونا في العالم.

وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11194 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 9.34%، بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطًا بنسبة %6.54  مغلقا الفترة عند 1096 نقطة, كما سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 8.82% مغلقا الفترة عند  1609  نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 9.51%مغلقا عند 12789 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 7.42 %مغلقا الفترة عند 1172 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 599.8 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 6.94%خلال الفترة ليخسر 44.7 مليار جنيه من رصيده.

وفيما يتعلق بإجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي فبلغت نحو 13 مليارا فى حين بلغت كمية التداول نحو 990 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1029 مليون ورقة منفذة على 113 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وقد استحوذت الأسهم على 21.07 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 78.93 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.3 % والعرب على 10 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

كما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 148.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 25.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 63.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 25.7 %و سجل العرب 10.4 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 274.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 866.1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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