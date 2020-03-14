اليوم.. محاكمة قاتلة نجلى زوجها لعدم قدرتها على الانجاب بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات البحيرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة ربة منزل في اتهامها بقتل نجلي زوجها لعدم قدرتها على الحمل والإنجاب.

















وكان قد أحال المستشار محمد شلبي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.





وباشرت نيابة حوش عيسى، برئاسة مدير النيابة المستشار مصطفى حسين الشرقاوي التحقيقات بالقضية حيث أكد التقرير الطبي الخاص لربة منزل بعدما أمرت النيابة بعرضها على المصلحة النفسية لبيان مدى سلامة قواها العقلية من عدمه، فأكد التقرير الطب الشرعي النفسي أنها سليمة ومدركة لأفعالها.





وتعود تفاصيل الواقعة عندما قتلت ربة منزل بقرية الزوبعة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، نجلي زوجها، لعدم قدرتها على الحمل والإنجاب، وألقى ضباط المباحث القبض عليها، وحرر المحضر اللازم.





تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول طفلة عمرها عام ونصف، جثة هامدة.





وانتقل المقدم حازم عبادة مفتش فرع البحث الجنائي، والنقيب أحمد النوحي معاون المباحث، لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "هناء. ط. ف" 26 عامًا، زوجة والد المجني عليها.





وكشفت تحريات ضباط المباحث، قيام المتهمة بقتل شقيق الطفلة البالغ من العمر 4 سنوات، والذي توفي منذ شهر تقريبًا، وذلك لعدم قدرتها على الإنجاب، وتم ضبطها، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.



