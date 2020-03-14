حصاد عاصفة التنين في دمياط.. تحطم الكافيهات وسقوط الأشجار.. فيديو

شهدت قري ومدن دمياط حالة من الطقس السئ، حيث تعرضت لموجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح شديدة وبرودة قارصة خلال مايسمى بعاصفة التنين، مما تسبب في غرق الشوارع بمياه الأمطار ، وأصيبت الحالة المرورية بالشلل التام ، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها منذ صباح الخميس وعلى مدار اليوم الجمعة.





خسائر موسمية اعتاد عليها اصحاب كافيهات ومطاعم منطقه اللسان وشاطئ راس البر كل عام خلال فصل الشتاء ونتيجة للنوات الشتوية الموسمية التى تاتى بخسائر مادية لمالكى تلك الكافيهات حيث تتحطم بشكل كبير نتيجه لاجتياح أمواج البحر ، وسقوط الشماسي، وزادت الخسائر بسبب العاصفة التي ضربت البلاد على مدار يومين.





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وأغرقت مياه الامطار الشوارع في عدة مناطق في دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد وشطا ودمياط الجديدة ، وشهد الطريق الزراعي المؤدي للمنصورة سقوط عدد من الاشجار بسبب شدة الرياح .





كما انقلب مساء الجمعه توكتوك على الطريق الزراعى فارسكور الزرقا دون وقوع خسائر في الارواح.





وفي نفس السياق اشتكى سكان مدينه دمياط الجديدة من تقاعس مسؤلي جهاز تعمير دمياط الجديدة من التحرك لشفط وكسح مياه الامطار من شوارع المدينة حيث تحولت الشوارع الي برك من مياه الامطار وغرق اغلب سيارات المواطنين من سكان المدينه ، واستغاث السكان من تقاعس التنفيذيين بجهاز التعمير ،وانسداد البالوعات بالشوارع عبر صفحات التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بالمدينة.