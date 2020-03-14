AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حصاد عاصفة التنين في دمياط.. تحطم الكافيهات وسقوط الأشجار.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
شهدت قري ومدن دمياط حالة من الطقس السئ، حيث تعرضت لموجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح شديدة وبرودة قارصة خلال مايسمى بعاصفة التنين، مما تسبب في غرق الشوارع بمياه الأمطار ، وأصيبت الحالة المرورية بالشلل التام ، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها منذ صباح الخميس وعلى مدار اليوم الجمعة.

خسائر موسمية اعتاد عليها اصحاب كافيهات ومطاعم منطقه اللسان وشاطئ راس البر كل عام خلال فصل الشتاء ونتيجة للنوات الشتوية الموسمية التى تاتى بخسائر مادية لمالكى تلك الكافيهات حيث تتحطم بشكل كبير نتيجه لاجتياح أمواج البحر ، وسقوط الشماسي، وزادت الخسائر بسبب العاصفة التي ضربت البلاد على مدار يومين. 

إقرا أيضا : 

وأغرقت مياه الامطار الشوارع في عدة مناطق في دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد وشطا ودمياط الجديدة ، وشهد الطريق الزراعي المؤدي للمنصورة سقوط عدد من الاشجار بسبب شدة الرياح .

كما انقلب مساء الجمعه توكتوك على الطريق الزراعى فارسكور الزرقا دون وقوع خسائر في الارواح.

وفي نفس السياق اشتكى سكان مدينه دمياط الجديدة من تقاعس مسؤلي جهاز تعمير دمياط الجديدة من التحرك لشفط وكسح مياه الامطار من شوارع المدينة حيث تحولت الشوارع الي برك من مياه الامطار وغرق اغلب سيارات المواطنين من سكان المدينه ، واستغاث السكان من  تقاعس التنفيذيين بجهاز التعمير ،وانسداد البالوعات بالشوارع عبر صفحات التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بالمدينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطنو دمياط يرفعون مياه الامطار.. وغرق المحال التجارية لسوء الطقس

محافظ دمياط تطالب أصحاب كافيهات رأس البر تقنين أوضاعهم

ننشر أرقام تلقي شكاوى المواطنين من سوء الأحوال الجوية بالشرقية

مواطنون بقرى دمياط يواجهون الأمطار بأسقف من خشب وطوب لبن

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان جهود نزح مياه الأمطار بالمحاور والطرق

ترشيحاتنا

حسن الخاتمة.. 5 أمور تتسبب في حدوثها.. وهذه أبرز علاماتها

السيول مستمرة.. الأرصاد تكشف الأحوال الجوية لطقس الغد.. فيديو

أخبار نادي الزمالك.. فرمان من مرتضى منصور بشأن بيع اللاعبين .. ورد فعل كارتيرون على تأجيل مباراة المصري

قرار عاجل من الجامعة الأمريكية بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

دعاء المطر للمتوفي من 9 كلمات يجعل نسائم الجنة تهب على الميت في قبره

الموت يفجع المذيعة نادية حسني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس فستان هيفاء برفقة أبوهشيمة

6 أطعمة تطهر الكبد من السموم

150 صورة .. شاهد ماذا فعلت عاصفة التنين في المحافظات