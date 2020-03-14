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سيارات

مصانع فيات كرايسلر بإيطاليا على وشك الإغلاق بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 04:35 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قامت شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات بالتركيز على القيام بعدد من الإجراءات لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا بين موظفيها كستجابة من شركة السيارات لتوجيهات الحكومة الإيطالية.


وسيعقم جميع مناطق العمل والاستراحة بشكل مكثف، بالإضافة إلى الغرف والمراحيض، بينما سيتم تخفيض معدلات الإنتاج اليومية لتمكين وجود مساحات أكبر بين الموظفين.


ستواصل شركة فيات كرايسلر أنشطتها العادية امتثالًا للتوجيهات واللوائح الحكومية، مع تقديم الشركة مخططًا للعمل من المنزل للعديد من موظفي المكاتب.


بالإضافة إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية لمنشآت الإنتاج الخاصة بها، وها هي تدرس الآن إغلاق مصانعها بشكل مؤقت كإجراء احترازي لمكافحة انتشار الفيروس.

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