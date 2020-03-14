توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 14/3/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

يف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 14 مارس-اذار 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الرسمية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .









مهنيًا: تشعر بالانفراج وتتنفس الصعداء، أو تتحرّر من قيد، وتسلّط الضوء على شؤون مالية وتفاصيل مادية كثيرة، ويكون يوم مناسب لدخول فى مفاوضات مشروع جديد

عاطفيًا: إذا كنت على خلاف مع حبيبك فالوقت مناسب للمصالحة، شرط توضيح نقاط الخلاف والتفاهم على الأمور الحساسة

صحيًا: تبذل جهدك كي تحافظ على وزنك المثالي الذي يحسدك عليه الآخرون













برج الثور:





مهنيًا: تقدم على تغييرات جذرية في العمل، وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بدون عراقيل ووفقًا لما خططت له فاستغل اي تطور ايجابي

عاطفيًا: خطوة استثنائية تجاه الشريك تفتح أمامك الأبواب، وتمهّد الطريق أمامك للقيام بخطوة انتظرتها طويلًا

صحيًا: تجنب قدر الإمكان المقالي والدسم ولا سيما مع اقتراب فصل الربيع فانها كلها مضرة بصحتك الغالية





برج الجوزاء:





مهنيًا: قد يشعل هذا اليوم حربًا أو نزاعًا أو يتسبّب بمشاكل عامة تطالك في مجال عملك فحاول ان تتمالك اعصابك وعدم الدخول فى مشاكل

عاطفيًا: حذار العناد وتجنّب الميل الى الهدم، قد تقاوم تغييرًا لا بدّ منه وتخشى على استقرارك العاطفي

صحيًا: تبذل طاقة كبيرة في العمل وفي المنزل، فتصاب بالإرهاق وتشعر بألم شديد





برج السرطان:





مهنيًا: قد تجد أحيانًا أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيرًا، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصًا أنك تملك الإمكانات

عاطفيًا: حاول أن تظهر بعض الصلابة تجاه الشريك، وهذا لمصلحتك على المدى الطويل وتذكر كل ممنوع مرغوب

صحيًا: إذا قررت السير مسافات طويلة وصعودًا فكن مستعدًا لمواجهة التعب









برج الاسد:





مهنيًا: تسير الأمور على نحو جيّد، تمارس صلاحياتك، وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور والأفكار العملية التي تطرحها وتنفيذها على نحو سهل ومقنع

عاطفيًا: مصارحة الشريك بمشاعرك تجاهه مهمّة، لكنّ لا تكشف أوراقك في هذا المجال الا اذا كنت متأكد من مشاعره تجاهك

صحيًا: الضغوط المهنية والعاطفية تبعدك علن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال مضطربة





برج العذراء:





مهنيًا: رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، قد تصطدم بواقع مغاير تمامًا، وهذا يفرض عليك التريث وعدم التسرع.

عاطفيًا: يتصرف الشريك وكأنه غير مهتم، فحاول أن تستوضح الأمور قبل تفاقم الوضع وتصبح الامور غير محسوبة بينكما.

صحيًا: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك، لأن ردة فعلك غالبًا ما تكلفك الكثير.





:برج الميزان





مهنيًا: تتمتع بموهبة مميزة، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الاخرين فاذا كنت تتمنى ان تنجح فى حياتك المهنية فاستغل موهبتك.

عاطفيًا: الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك، فحاول ان تستفيد من ذلك فى تعاملك مع الشريك حتى تعزز العلاقة بينكما أكثر.

صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية.





برج العقرب:

مهنيًا: تشكو من ضعف مردودك المالي وتطالب بالزيادة ينصحك الفلك بالتروى قبل اتخاد اي قرار خاصتا هذه الفترة ، وكن حذر من أي صدام.

عاطفيًا: طلبات الحبيب ترهقك ولا تعرف كيف تلبّيها، ومع ذلك تراعي مشاعره وتقدر ظروفه لكن لا ترضيه فيه كل مرة حتى لا يتمادي.

صحيًا: تكثر من تناول الخضراوات وتخفف من تناول اللحوم والنشويات، وهذا جيد.





برج القوس:

مهنيًا: تجرب اليوم أشياء جديدة في العمل وتتعلم منها دروسًا مفيدة جدًا للمستقبل استغدم مهراتك حتى تنزج جميع المطلوب منك فى الوقت.

عاطفيًا: الحبيب ينظر إليك بعين الوقار والاحترام فلا تخذله، بل بادله بأفضل ما يكون حتى تعزز العلاقة بينكما.

صحيًا: سواء أكنت مهتمًا للرياضة أم لا، فإن لا مهرب لك من ممارستها بعد وصول وضعك الصحي إلى مرحلة تتطلب منك ذلك.





برج الجدي:

مهنيًا: تماطل في مشروع أو تعاني مماطلة وتبذل جهودًا مضاعفة بغية المحافظة على موقع أو دفع عمل نحو الإنجاز.

عاطفيًا: لا تقدم على أي تصرّف قد يسيء إلى الشريك، فهو حسّاس ولا يحتمل التشكيك في نياته،وينصحك الفلك بالحفاظ عليه فلن تجد مثله.

صحيًا: أنت إنسان آخر أمام المأكولات الشهية، حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك.





برج الدلو:

مهنيًا:عليك أن تجد حلولًا عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها اليوم فى العمل، وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة.

عاطفيًا: لا تستغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مرغمًا على تنفيذ طلباتك، فاجعله يقوم بما يرغب وليس مرغما.

صحيًا: تكون عرضة للإصابة بوعكة صحية مفاجئة تلزمك الفراش وتبعدك عن الأجواء الرائعة.





برج الحوت:

مهنيًا: تشعر أنك تمر بيوم ضاغط على كل الصعد وتقف حائرًا ولا تعرف من أين تبدأ ينصحك الفلك بالتروي والتفكير جيدا.

عاطفيًا: مفاجآت بارزة في حياتك العاطفية، ومحطات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل للمحيطين بك.