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تعليم

عقد امتحانات الدبلومة الامريكية في مصر.. اليوم

السبت 14/مارس/2020 - 03:01 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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ياسـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف تعقد اليوم السبت الموافق 14 مارس 2020 ، امتحانات الدبلومة الامريكية دون أي تأجيل.

جدير بالذكر أن الدبلومة الأمريكية شهادة الثانوية الأمريكية التى تناظر الثانوية العامة المصرية ، و تعتمد على عدة أشياء مختلفة داخل نظام متكامل للتعليم .

وبدأ امتحان السات فى 1901 من خلال عمل مشترك بين أكبر جامعات أمريكا لتنفيذ امتحان يقيس مدة استحقاقية الطالب لدخول الجامعة أو لا و تطور كثيرًا من خلال College Board و هى المؤسسة الوحيدة المسئولة عن هذا الامتحان و المنهج فى جميع أنحاء العالم .


وتنقسم الدبلومة الأمريكية الى 3 أقسام :

1 – امتحان الـ SAT I
2 – امتحان الـ SAT II
3 – الـ GPA

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إنه بالنسبة لوضع الدراسة في مدارس جمهورية مصر العربية ، فقد تقرر تفويض السادة المحافظين بالمحافظات التي تعمل بها الدراسة اليوم السبت ، لإتخاذ القرار المناسب لتعليق الدراسة اليوم كل في محافظته وفق ظروف الطقس في كل محافظة.
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