اليوم.. الحكم على ربة منزل وعشيقها لتعذيبهما طفلتها فى الخانكة

تصدر محكمة جنح الخانكة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار معتز جمال، الحكم على ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بتعذيب وتعريض حياة طفلتها للخطر.

















جاء ذلك عقب سماع الشهود وأقوال المجنى عليها الطفلة البالغة من العمر 14عاما والتى قامت المتهمة بتعذيبها وحلق شعرها بمساعدة المتهم الثاني .





واستمعت المحكمة لأقوال عم المجنى عليها والذى قدم البلاغ ضد المتهمة وأنها اعتادت على تعذيب نجلتها مستغلة غياب زوجها وحبسه على ذمة إحدى القضايا وأنها على علاقة غير شرعية بالمتهم الثانى واعترف المتهم الثانى ويدعى " م.ك " أمام هيئة المحكمة بالواقعة تفصيليا وأن المتهمة والدة الطفلة قامت بحلق شعرها وتعذيبها .





تعود أحداث الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بلاغا من عامل يتهم زوجة شقيقه وتدعى " ع " 40 سنه، وأخر يدعى " م.ك " بتعذيب إبنتها ونجلة شقيقه والبالغة من العمر 14عاما.





وقامت المتهمة بحلق شعرها وتعذيبها وأضاف عم المجنى عليه ببلاغ أن زوجة شقيقه ووالدة المجنى عليها على علاقة غير شرعية بالمتهم الثانى وهو صديق نجلها، ويتردد على مسكنها مستغلة غياب زوجها وحبسه على ذمة إحدى القضايا .



