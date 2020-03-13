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منوعات

رغم تقلبات الطقس.. مسنون يؤدون الصلاة في الشارع .. شاهد

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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مريم صليب
حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر منذ بداية الأسبوع الحالي من موجة طقس قوية ستضرب البلاد، و ألزمت الجهات الحكومية المواطنين بالمكوث في المنازل حتى تنتهي الموجة.
 

صقيع شديد وأمطار بلا توقف ضربت القاهرة الكبرى و ضواحيها منذ فجر الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح الجمعة ، وتداول رواد التواصل الإجتماعي صورة لمواطنين كبار في السن تحدوا الصقيع والأمطار الغزيرة في منطقة المهندسين ولم تمنعهم الظروف القاسية من الصلاة.
 

بالرغم التحذيرات المستمرة من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بالمكوث في المنزل للاحتماء بجدرانه ، إلا أن هؤلاء في أغلب الأحوال لم يتمكنوا في ذلك الوقت من العودة إلى المنازل ولم يتغافلوا عن ذكر الله في الأوقات العصيبة التي مرت بها مصر في الساعات الماضية.
 

جدير بالذكر أن الأحوال الجوية شهدت موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث كانت  حالة الطقس، دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا، صاحبها أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري رعدية أحيانا ورياح نشطة.


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