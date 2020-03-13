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حوادث

الموت أرحم لها .. اعترافات أم ألقت بطفلتها فى الترعة.. المتهمة: أبوها هرب ومش عارفة أثبت نسبها

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:39 م
ام بلا قلب
ام بلا قلب
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محمود زيدان

معرفتش اثبت نسبها لابوها فقررت التخلص منها .. بهذه الكلمات اعترفت الام المتهمة بالقاء طفلتها فى الترعة بمدينة كفر الشيخ وقالت الام : تزوجت عرفيا من احد الاشخاص يُدعى"م.م" وأنجبت منه طفلتى التي تبلغ من العمر عامًا ورفض زوجى اثبات نسبها له او استخراج شهادة ميلاد واصبحت فى حيرة من امرى وحاولت اقناع زوجي بان يسجلها باسمه لكنه تهرب منى وخفت على مستقبلها الغامض فقررت التخلص منها بعد أن اختفى زوجى  وانقطع الامل فى ايجاد حل لأزمتها.


وتابعت الأم انها استغلت عدم وجود اى شخص فى الشارع وقامت بالقاء طفلتها فى الترعة الا ان بعض الاشخاص شاهدوها وقاموا بانقاذ طفلتها من الترعة وعلى الفور، أبلغ الأهالي، قسم أول شرطة كفر الشيخ، لينتقل على الفور، العميد محمود الكموني، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، والرائد سعد الليبيشي، رئيس المباحث، وتبين إنقاذ الطفلة بمعرفة الأهالي قبل غرقها في ترعة القنطرة البيضاء، وجرى ضبط "م.ع" 18 سنة، لا تعمل، مقيمة بمدينة كفر الشيخ.

 

من ناحية أخرى، كشف استجواب رجال المباحث للمتهمة، أنها تزوجت عرفيًا من أحد الأشخاص يُدعى"م.م"، وأنجبت منه هذه الطفلة، التي تبلغ من العمر عامًا، إلا أنها لم تتمكن من قيدها لعجزها عن إثبات نسبها، و أنها اعتزمت التخلص من طفلتها لاختفاء زوجها وتهربه منها، وعدم رغبته في قيدها لإثبات نسبها.

 

وحرر رجال الشرطة، المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهمة احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيق، وإجراء الكشف الطبي على الطفلة بمستشفى كفر الشيخ، وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة لها.

 

زواج القاصرات

 

ومن جانبه، كشف المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام لجان الأمومة والطفولة بمحافظة كفر الشيخ، لـ"صدى البلد" أن المتهمة تزوجت عرفيا وهي لم تبلغ السن القانونية للزواج، وأنجبت هذه الطفلة، مشيرًا إلى أن زواج القاصرات، يجرمه القانون، و هو من المشاكل الشائكة التي تتسبب في حدوث مشاكل كثيرة، خاصة في إثبات النسب.


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