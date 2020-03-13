AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على طرق التقدم بطلب طبي لمنظومة الشكاوى الحكومية.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:03 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور إبراهيم جودة المستشار الطبي لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، إنه لا يوجد تعارض بينهم وبين وزارة الصحة ولكن هذا يكون عملا مشتركا ومنسقا مع وزارة الصحة ومنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.

وأضاف الدكتور إبراهيم جودة خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن غرفة التدخل الطبي السريع تعمل على مدار الـ 24 ساعة داخل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.

وتابع المستشار الطبي لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، أن تتلقي غرفة التدخل الطبي السريع الشكاوي من خلال الموقع الإلكتروني أو الخطوط الأرضية أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.

وأوضح الدكتور إبراهيم جودة، أن عند وصول شكوى المواطنين لديهم يتم عمل فرز لتلك الشكوى وتنقسم هذه الشكاوى إلى شكاوى طبية عاجلة ويجب حلها فى نفس اللحظة مثل الحوادث أو رعاية مركزة أو جلطات أو نزيف بالمخ.

وأشار إلى أن، الحالات التى يتم التعامل معها كل يوم فى متوسط عدد من 15 إلى 20 حالة فى اليوم، موضحا أن يتم حل مشاكلتهم فى الوقت السريع وبدون تأخير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل النواب: منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استطاعت كسب ثقة المواطنين

رئيس الوزراء يُتابع موقف تعامل منظومة الشكاوى الموحدة خلال يناير 2020.. رصد 5190 شكوى وطلب استغاثة منها 471 حالة تطلبت تدخلا طبيا سريعا بمختلف التخصصات الطبية

كيف تُستقبل وتحل شكاوى المواطنين.. صدى البلد في غرفة عمليات مبادرة صوتك مسموع.. شاهد

لو عندك مشكلة في بيتك أو منطقتك أو حتى محافظتك.. تقدر تبعتها وتتابع حلها.. اعرف الخطوات بالفيديو

الوزراء يتدخل لعلاج مرضى بنزيف بالمخ.. وتسمم بالدم.. وقصور بوظائف القلب

ماجد فايق: نقوم بفحص الشكاوى للتأكد من صحة البيانات قبل إرسالها لجهة الاختصاص.. فيديو

ترشيحاتنا

هبوط أرضي.. تحويل الحركة المرورية على طريق الجيش بالبحر الأحمر

عضو اقتصادية البرلمان يزف بشرى عن انخفاض تعريفة الكهرباء والبنزين والغاز

أردوغان يكافئ الإرهابيين.. تركيا تمنح الجنسية لزوجة إخواني مصري.. تفاصيل

خاص | "القباج" تكشف أولى خطوات الحكومة عقب انتهاء موجة الطقس السيئ

تعرف على عمر"فيروس كورونا" على الأيدي والأسطح

بعد شهور.. الصين تعتمد دواء كورونا النهائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري تطرح F8 سبايدر الجديدة بالسوق السعودى.. صور

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور