تعرف على طرق التقدم بطلب طبي لمنظومة الشكاوى الحكومية.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم جودة المستشار الطبي لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، إنه لا يوجد تعارض بينهم وبين وزارة الصحة ولكن هذا يكون عملا مشتركا ومنسقا مع وزارة الصحة ومنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.





وأضاف الدكتور إبراهيم جودة خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن غرفة التدخل الطبي السريع تعمل على مدار الـ 24 ساعة داخل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.





وتابع المستشار الطبي لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، أن تتلقي غرفة التدخل الطبي السريع الشكاوي من خلال الموقع الإلكتروني أو الخطوط الأرضية أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.





وأوضح الدكتور إبراهيم جودة، أن عند وصول شكوى المواطنين لديهم يتم عمل فرز لتلك الشكوى وتنقسم هذه الشكاوى إلى شكاوى طبية عاجلة ويجب حلها فى نفس اللحظة مثل الحوادث أو رعاية مركزة أو جلطات أو نزيف بالمخ.





وأشار إلى أن، الحالات التى يتم التعامل معها كل يوم فى متوسط عدد من 15 إلى 20 حالة فى اليوم، موضحا أن يتم حل مشاكلتهم فى الوقت السريع وبدون تأخير.