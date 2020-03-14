تعرف على مواصفات بيجو 208 قبل طرحها بدول الخليج ..صور

حصلت السيارة ’بيجو 208‘ الجديدة لقب ’سيارة العام 2020‘ من قِبَل لجنة تحكيم متخصِّصة بمدينة جنيف السويسرية ، و تُعدّ ’بيجو 208‘ الجديدة سادس ذات المركة تكسب لقب ‘سيارة العام’.





السيارة بيجو 208 تصميمها الخارجي يجسّد الخصائص الحصرية للعلامة التجارية مع أضواء LED بالشكل ثلاثي المخالب.





أما أقواس العجلات المنحوتة والرفارف الخلفية الجريئة فتشير إلى "الرقم المميّز".





من جهتها، تتألّق مقصورة i-Cockpit ® من ’بيجو‘ (شاشة العرض الرأسية، عجلة القيادة المدمَجة وشاشة اللمس) بالابتكار عبر لوحة القيادة الرقمية ثلاثية الأبعاد التي لا تتمتّع باللمسات الجمالية فحسب، بل تسهم بتعزيز مستويات السلامة أيضًا.





قال راكيش ناير، المدير التنفيذي لدى ’بيجو‘ في مجلس التعاون الخليجي: "هذه الجائزة القيّمة تؤكّد أكثر على العودة المتميّزة التي قامت بها ’بيجو‘ في السنوات القليلة الماضية. ولقد برهن الوقت على جودة مجموعة منتجاتنا – من ناحية التصميم، التقنيات والاعتمادية. ومجدّدًا، نحن متحمّسون كثيرًا لجلب سيارة ’بيجو 208‘ الجديدة إلى المنطقة في وقت لاحق من هذه السنة".





وقام حوالي 110,000 عميل بطلب سيارة ’بيجو 208‘ الجديدة حتى الآن منذ طرحها في أوروبا بشهر أكتوبر الماضي، وتُعتبَر نسبة 15 بالمئة من السيارات نسخًا كهربائية.





وفي فرنسا، حلّت ’بيجو 208‘ الجديدة في أعلى لوائح التسجيل بسوق سيارات الركّاب حتى نهاية شهر فبراير 2020.