شاهد.. محافظ بني سويف يتابع أعمال احتواء تدفق مياه السيل بمخر سنور

تواجد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "مساء اليوم الجمعة" لمتابعة الأعمال المنفذة والإجراءات العاجلة لاحتواء السيل المتدفق بشدة وبكميات كبيرة بمخر سنور.





حيث أن المياه تندفع بسرعة كبيرة وتغير مسارها داخل حوض المخر حتى مطلع مصرف سنور، وتم تأمين الجسر بمواد محجرية، وجار من خلال الجهات المعنية تخفيض منسوب المياه وفتح مسارات جديدة للتخفيف من حدة السيل، حفاظا على الزراعات على جانبي المخر.





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ورافق المحافظ خلال جولته اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حسام حمودة السكرتير المساعد، والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذيين المعنيين.



