شاهد.. محافظ بني سويف يتابع أعمال احتواء تدفق مياه السيل بمخر سنور

تواجد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "مساء اليوم الجمعة" لمتابعة الأعمال المنفذة والإجراءات العاجلة لاحتواء السيل المتدفق بشدة وبكميات كبيرة بمخر سنور.
حيث أن المياه تندفع بسرعة كبيرة وتغير مسارها داخل حوض المخر حتى مطلع مصرف سنور، وتم تأمين الجسر بمواد محجرية، وجار من خلال الجهات المعنية تخفيض منسوب المياه وفتح مسارات جديدة للتخفيف من حدة السيل، حفاظا على الزراعات على جانبي المخر.
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ورافق المحافظ خلال جولته اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حسام حمودة السكرتير المساعد، والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذيين المعنيين.
حيث كلف محافظ بني سويف مسؤولي الري والوحدة المحلية بالتواجد بشكل دائم، حتى الاطمئنان والتأكد التام من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أي تدفقات للمياه خارج مجرى مخر السيل ،وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق فوق المخر، مؤكدا أنه يتابع هذا الموضوع بشكل مباشر، مشددا على إرسال أي مستجدات أولا بأول لغرفة عمليات المحافظة المنعقدة على مدار الساعة بشأن مواجهة تداعيات تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة وباقي محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس ومن المتوقع لها أن تستمر حتى غد السبت.