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تعليم

اليوم.. اجازة رسمية بجامعة عين شمس لسوء الأحوال الجوية

السبت 14/مارس/2020 - 05:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس  لشئون التعليم والطلاب، أن قرار  تأجيل الدراسة جاء من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



ونوه الى تعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غدًا السبت، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد، في كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية 

واضاف ان ذلك جاء نظرا لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حاليًا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

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