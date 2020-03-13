كرم الدمايطة.. ماذا فعل الشباب وأصحاب المقاهي والمطاعم مع متضرري الأمطار

في سابقه انسانيه توضح مدى شهامه وكرم الدمايطة، قرر عدد من اصحاب المقاهى والمطاعم والكافيهات الشهيرة بمختلف مدن محافظة دمياط، تقديم يد العون الي اى مواطن او اسرة عالقه بالشوارع نتيجة لهطول الامطار وعدم امكانيتهم من الوصول الي منازلهم وكذلك بعض المواطنين من ابناء دمياط ممن ليس لهم مأوى يتم استقبالهم بتلك المطاعم والكافيهات لتقديم الطعام والشراب لهم والمبيت ايضا.









الدمايطة حاولوا ان يقدموا شيئا ولو بسيطا في ظل الازمة التى تتعرض لها البلاد نتيجة لما يسمى بعاصفة التنين ، وهناك اخرون من المواطنين قرروا ان يقدموا موقفا في الشهامه والجدعنة بان يسخر كل واحد منهم سيارته الخاصة لنقل العالقين بالشوارع، وآخرون فتحوا محالهم ومعارضهم وورش الموبيليا لتكن مأوى من لا مأوى له.









يقول احمد زكى صاحب مطعم بفارسكور، انه اراد ان يشارك في الازمة الخاصة بتقلب الطقس والعاصفة التى تضرب البلاد، بتقديم يد العون لاهالينا العالقين بالشوارع وكذلك الاطفال الذين يتصادف وجودهم بالشارع والشباب الذى يعمل وتحول الامطار دون وصولهم الي منازلهم، كما ان هناك كثيرين بلا مأوى فاردنا ان نكون لهم المأوى واستقبالهم بالمطعم وتقديم الطعام والشراب والمبيت ايضا منذ يوم الخميس وحتى السبت.









واضاف، انه نشر عبر صفحته وصفحه المطعم مناشدة لجميع المواطنين بالمساعدة وارشاد اى مواطن عالق او يحتاح الي مأوى ويتواجد بالقرب من فارسكور او داخل المدينه بالتوجه الي المطعم و سيوفر لهم الطعام والشراب والنوم، وكل ذلك مجانا دون أي مقابل، إذ يقول :" ده مش مالي دا مال ربنا وأي حد يعرف حد عنده مشكلة في الوصول للمكان يتواصل معايا انا شخصيا وانا موفر مواصلة تجيبه لحد المكان ببلاش".





يقول عدى الالفى، انه حاول تقديم شئ بسيط في ظل تلك الازمة بان اعلن عبر صفحته الخاصة هو وبعض من الشباب من ابناء دمياط وكفرالبطيخ ، انهم على اتم الاستعداد للذهاب الي اى مكان لمساعدة اى مواطن عالق بالشارع سواء من ابناء محافظة دمياط او من محافظات أخرى وتصادف وجوده في دمياط سواء للعمل او لاى سبب اخر حال دون رجوعه لبيته بسبب الهطول الشديد للامطار.









واضاف، بانه قرر ان يساعد ايضا من لا مأوى لهم بان يستضيفهم للمبيت ويقدم لهم الطعام والشراب وفوجئ بتطوع الكثير من الشباب لتقديم المساعدة وهذا ان دل فيدل علي شهامه وجدعنه الدمايطة.









ومن حانبه اشار احمد العشماوى ،صاحب معرض موبيليا، بانه اعلن عبر صفحته الخاصة وجروبات الدمايطه بان معرضه وورشته مفتوحان لاى مواطن بلا ماوى خلال ايام العاصفه وايضا علي اتم استعداد للذهاب الى اى مواطن عالق بسبب الامطار الشديدة لتقديم المساعدة له. مضيفا، بان ما يفعله امر طبيعى من الشعب المصري الذى اعتاد ان يقف بجانبه بعضهم البعض وقت الازمات.







