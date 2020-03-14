تعقيم كلية الدراسات الإسلامية بدسوق للوقاية من فيروس كورونا

قامت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الازهر بدسوق بالتعاون مع وزارة الصحة فرع كفر الشيخ ، بتعقيم مبان الكلية من مدرجات وطرقات ومكاتب وحمامات.
جاء ذلك في إطار سعي جامعة الأزهر للوقاية والحماية من فيروس كورونا وتوجيهات فضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر ، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومتابعة الدكتور جمال عبدالوهاب الهلفي، عميد الكلية،
وأوضحت الكلية أن هذا الاجراء إطار خطة جامعة الازهر للوقاية من فيروس كورونا حماية لأبناء الجامعة من الطلاب والعاملين بالكلية، كما قامت الكلية بعمل ندوات ومحاضرات توعوية حول المرض بتعريفه وطرق الوقاية منه.