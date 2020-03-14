تعقيم كلية الدراسات الإسلامية بدسوق للوقاية من فيروس كورونا

قامت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الازهر بدسوق بالتعاون مع وزارة الصحة فرع كفر الشيخ ، بتعقيم مبان الكلية من مدرجات وطرقات ومكاتب وحمامات.





جاء ذلك في إطار سعي جامعة الأزهر للوقاية والحماية من فيروس كورونا وتوجيهات فضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر ، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومتابعة الدكتور جمال عبدالوهاب الهلفي، عميد الكلية،



