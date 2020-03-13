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أخبار العالم

معظمهم مصريون.. السعودية تعلن أحدث إحصائية لمصابي كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:57 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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أحمد محرم
كشفت وزارة الصحة السعودية عن أحدث إحصائية تفصيلية للمصابين بفيروس كورونا على أراضيها وظروف التقاطهم العدوى.

وذكر حساب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية بموقع "تويتر" أن عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا الجديد في المملكة ٨٦ حالة، منها ٣٨ ذكور و٤٨ إناث، جميعهم بالغين (متوسط أعمار ٤٩ عامًا) باستثناء حالتين لطفلين. 



ومن بين الحالات المسجلة ٣٣ سعوديين، و٥٣ غير سعوديين (مصر ٤٨، البحرين ٢، أمريكا ١، لبنان ١، بنغلاديش ١)

وأوضح متحدث الوزارة أن 73 حالة من المسجلين في المملكة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، وكانت ١٣ من الحالات الناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة الحالات المصابة.

وأضاف المتحدث "تعافى منها حالة واحدة ولله الحمد، وجميع الحالات المصابة المؤكدة المتبقية معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة باستثناء حالة واحدة في العناية المركزة المخصصة للعزل".

وتابع المتحدث "الجهود الوقائية مستمرة وفق أعلى المستويات ومنها الاستقصاء الوبائي منها: تم فحص وفرز أكثر من ٦٠٤ ألف مسافرًا عبر المنافذ - تم إجراء أكثر من ٤٨٠٠ فحصًا مختبريًا متقدمًا لحالات الاشتباه في المختبر الوطني وتم الإعلان منها عن (٨٦) حالة إصابة فقط، والبقية سليمة ولله الحمد".
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