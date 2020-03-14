الآثار المدمرة لفيروس الكورونا بعد الشفاء منه.. تفاصيل

قال باحثون في هونج كونج إن مرضى الفيروس التاجي المعافين يمكن أن يُتركوا مع تلف الرئتين.





أظهرت دراسة صغيرة أجريت على 12 مريضا خرجوا من المستشفى أن اثنين أو ثلاثة منهم قلة وظائف رئتهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا.





ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، أشارت عمليات المسح التي أجريت على تسعة مرضى إلى حدوث تلف مستمر في أعضائهم ، ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هذا سيستمر لفترة طويلة أم لا.





أظهر المرضى الحاليون لـ COVID-19 أكياسًا مليئة بالسوائل أو الحطام في الرئتين، والتي قد تزداد سوءًا مع تطور المرض.





يذكر أن أمس، تجاوزت الوفيات الناجمة عن الفيروس القاتل 5000 حالة ، والتي قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدر أدهانوم جيبريسوس إنها "حدث مأساوي".