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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. اجتماع طارئ لمجلس الإدارة غدا.. والفريق راحة من التدريبات

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:57 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" اليوم الجمعة على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا في الثانية ظهر غدٍ، السبت، بمقر النادي بالجزيرة.

أدى علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، اليوم الجمعة، ثم استكمل تدريباته التأهيلية على ملعب التتش، بالجري حوله، وتنفيذ بعض الفقرات، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد غد، الأحد، وفقًا للبرنامج الذي أعلن عنه عقب المران، الذي أقيم عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم الجمعة، على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس.

واصل الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي التأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش.

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