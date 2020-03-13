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الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:59 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت حالة سيئة من الطقس على جميع أنحاء الجمهورية منذ مساء يوم الأربعاء وبدأت ذروتها في الساعة 12 ظهر الخميس.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر خلال تصريحات تليفزيونية، أن معظم أنحاء الجمهورية شهدت أمطارا غزيرة ووصلت الأمطار إلى حد السيول فى بعض الأماكن مثل سيناء ومنطقة خليج السويس وبعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر.


وتابعت، أنه حتى الآن الأمطار مستمرة ولكنها خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية والدلتا والقاهرة، مضيفة أن هناك تحسنا نسبيا فى الأحوال الجوية وبدأت تهدأ سرعات الرياح.


وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن الأمطار المتواجدة على القاهرة الآن تكون خفيفة ولكنها تستمر حتى صباح غد السبت الموافق 14 /3، ولكن الأمطار ستكون غزيرة على سيناء وخليج السويس لتصل إلى حد السيول.

وأشارت إلى أن من بعد ظهر الغد سيكون هناك تحسن كبير فى الأحوال الجوية بداية من الثانية ظهرا سيكون هناك تحسن تام فى الأحوال الجوية.
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