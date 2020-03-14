ضد المغالاة.. خطة البرلمان تشيد بمقترح الوديعة البنكية للمقبلين على الزواج

أيد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المقترح الذي أعلن عنه عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي للمقبلين على الزواج.









وقال "الفقي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه اقتراح جيد يساهم في تسهيل عملية الزواج ويعد حلا لعدم المغالاة في المهور، مؤكدًا على أنه ضد أي مغالاة في المهور ويشجع أي مقترح أو مبادرة من كونها أن تساهم في تقديم تسهيلات للمتزوجين.









وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن سبب ارتفاع نسبة العنوسة وانتشار الفاحشة وعزوف الشباب عن الزواج هو المغالاة في المهور.









يأتي ذلك بعد أن كشف عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن بديل آخر عن الذهب سينهي أزمة ارتفاع أسعار الذهب في مصر، ويتيح فرصا كثيرة أمام الشباب الراغبين في الزواج الذين يعانون من ظروف اقتصادية تمنعهم من الإقدام على الزواج بسبب ارتفاع أسعار الذهب.





وديعة الزواج بديل الذهب:





قال "الجوهري" عن وديعة الزواج بديل الذهب، في تصريحات لـ"صدى البلد، إن هذا البديل سيكون من خلال تقديم طلب إلى البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة البنكية لوديعة جديدة تسمى "وديعة الزواج" لـ 14% لمدة 5 سنوات، سيطالب البنك المركزي بها، مؤكدًا أنه سيقوم بتقديم هذا الطلب بعد أن يلقي هذا المقترح موافقة كبيرة من المواطنين.





شروط الحصول على وديعة الزواج:





وحول شروط الحصول على الوديعة، أوضح عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الوديعة ستكون بشروط، ومن أبرزها أنها ستكون بمبلغ بحد أقصى 50 ألف جنيه فقط إضافة إلى موافقة الطرفين على الزواج و استخراج قسيمة الزواج لإثباته لتقديمها لعمل هذه الوديعة البنكية.





وأشار إلى أنه يشترط أن تكون الوديعة باسم الزوجة، كبديل عن "المَهْر" ، أو "الذهب"، ولا تتم تصفيتها (فكَّها) إلا بعد 5 سنوات من تاريخه.





فوائد وديعة الزواج:





وحول فوائد وديعة الزواج، أكد "الجوهري" أن لها فوائد كبيرة ستصب في صالح الزوجة والأسرة بالكامل، فهي تتيح لها مبلغا ماليا معينا يتيح للأسرة ملاذا اقتصاديا آمنا ينهي أزمة الظروف الاقتصادية ويلبي احتياجات الأسرة.





وأشار إلى أن الذهب لدى الزوجة أصبح بلا قيمة فبعد أن تحصل عليه، تقوم بعد فترة ببيعه لسد احتياجاتها، أو تقوم بتخزينه، ولأن الذهب يتأثر بالاقتصاد العالمي ، فمن الممكن أن ينخفض انخفاضا كبيرا أو يرتفع على حسب الظروف الاقتصادية العالمية.



