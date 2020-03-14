كن إيجابيًا من أجل مصر.. مبادرة بأسوان للتحذير من السلبية أثناء الأزمات الطبيعية

أطلق الدكتور حسن أمين الشقطى الخبير الإقتصادى بمحافظة أسوان مبادرة " كن ايجابيًا من أجل مصر " لحث الشباب على التكاتف مع مؤسسات الدولة المصرية فى حالة الأزمات والكوارث الطبيعية مثل الفيروسات أو العواصف.





قال حسن الشقطى، إن المبادرة تستهدف الشباب على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة حيث يوجد نحو ٣٨ مليون حساب فيسبوك مصرى غالبيتهم من الشباب، ويشاركون أو يدعمون العديد من المنشورات المختلفة.





وأضاف الخبير الإقتصادى أنه لذلك يجب علينا أن نكون إيجابيين ونشارك فى التحسين ولا نكتفى بالنقد ومطالبة الآخرين فقط بالتغيير.





وتابع الشقطى: "نحتاج تكاتف الجميع على أرض الواقع، وأيضًا على مواقع السوشيال ميديا، ففى كل دول العالم أثناء الكوارث الطبيعية لا مفر من العمل الجماعى حسب توجيهات وتعليمات الحكومة والجهات المختصة ، وعلينا أن نعطى الجهات المعنية مهلة من الوقت لمعالجة المشكلات والصعوبات والأزمات الطبيعية".





وأشار إلى أن مبادرة " كن إيجابيًا من أجل مصر "تحذر من السلبية أو الإنسحاب وراء الأكاذيب والشائعات دون التأكد منها أو من مدلولاتها على السوشيال ميديا.