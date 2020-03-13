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محافظات

كهرباء كفر الشيخ: تعاملنا مع الأعطال بشكل سريع رغم سوء الطقس

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:13 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أكدت المهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، أن جميع العاملين في قطاع الكهرباء في مختلف مراكز ومدن المحافظة يعملون في هذه الظروف الصعبة والقاسية ضمن فريق عمل ومنظومة متناغمة بهدف العمل على إصلاح الأعطال الناتجة عن مشاكل الطقس السيئ.

وقالت أبو كيلة، لـ"صدى البلد"، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات ولجنة أزمات تضم 6 مهندسين؛ لمتابعة العمل على مدار اليوم، تعمل بنظام النوبتجيات، لافتة إلى الاستنفار الكامل والتعامل مع الأعطال بشكل سريع التي حدثت بسبب سوء الأحوال الجوية المتمثلة في شدة وسرعة الرياح مما نتج عنها سقوط بعض الأشجار على الموصلات.

وأشارت رئيس قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن المواطنين يستطيعون الإبلاغ عن مشاكل وأعطال الكهرباء عن طريق التواصل مع الرقم الساخن 121، و يتم المتابعة لحين الانتهاء من إصلاح الأعطال، مؤكدة أن الوضع العام في محافظة كفر الشخ بخير وجرى إصلاح بعض الأعطال التي طرأت بشكل سريع.

وشهدت محافظة محافظة كفر الشيخ، على مدار اليوم، وأمس، طقسًا سيئًا، بسبب غزارة الأمطار التي هطلت على أنحاء مدن وقرى المحافظة بشكل غير مسبوق، ما تسبب في غرق الشوارع في مياه الأمطار، فضلًا عن توقف حركة الصيد والملاحة بسبب سرعة الرياح وشدتها والتي لا تسمح بممارسة أنشطة الصيد. 

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