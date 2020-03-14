التعليم: سنطبق حزمة إضافية من الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا في المدارس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تطبق حزمة "إضافية" من الإجراءات الاحترازية الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية .

وقال وزير التربية والتعليم: سوف نعلن تفاصيل هذه الإجراءات الأسبوع الجاري إن شاء الله.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات من الصف الثالث الي الصف الثالث الاعدادي في جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا.





وقال وزير التربية والتعليم : في حال تعليق الدراسة في أي مدرسة او ادارة "في أحوال الضرورة" سوف يتم اللجوء لهذا الموقع الإلكتروني.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوي ، فتستطيع الدراسة من خلال بنك المعرفة المصري والتقنيات الحديثة.