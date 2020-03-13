أخبار نادي الزمالك.. فرمان من مرتضى منصور بشأن بيع اللاعبين .. ورد فعل كارتيرون على تأجيل مباراة المصري

نشر "صدى البلد" اليوم، الجمعة ، الموافق 13 من مارس 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:





قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن رحيل بعض لاعبي الزمالك قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عدم الحديث نهائيًا عن فكرة رحيل أي لاعب بين صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

كارتيرون يضع برنامجا تدريبيا خاصا للاعبي الزمالك وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا للاعبي الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

أول رد فعل للزمالك بعد تأجيل مباراة المصري اتخذ الفرنسى باتريس كارتيرون قرارا هاما فى أول رد فعل للجهاز الفنى لنادي الزمالك بعد تأجيل اتحاد الكرة اليوم مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى البورسعيدى التى كان مقررا إقامتها مساء الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر .

تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية لمدة نصف ساعة بالركض بمحيط الملعب.

برنامج تدريبي خاص لخماسي الزمالك وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، برنامجا تدريبيا خاصا لمحمود عبدالرحيم جنش وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعبو الفريق.





