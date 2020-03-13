محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل مواجهة الأمطار والطقس السيء

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه عند أول يوم فى أستلام العمل فى المحافظة يتم عمل تجارب مكافحة السيول ويتم مراجعة المعدات الخاصة بذلك جيدا ومدي كفاءة عملها.





وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال تصريحات تليفزيونية، أن ما حدث منذ أمس فى الطقس السيئ فى أى محافظة يفوق الترتيبات القائمة لتجنب حدوث أي كوارث أو مشاكل داخل المحافظة.





وتابع اللواء عمرو حفني، ان الأجواء داخل المحافظة كانت فى المنطقة الشمالية هطول أمطار خفيفة ولم يحدث أمطار غزيرة نهائيا ولكن كان هناك غيوم وهذا أدي إلى أنه أصدر قرار بغلق العديد من الطرق تجنبا لوقوع كوارث.





وأوضح محافظ البحر الأحمر، انه لم تحدث أى سيول فى المحافظة بأكملها وخاصة فى مرحلة غارب والزعفرانه ولكن منطقة الزعفرانه كان بها بعض الأمطار الغزيرة وهذه المنطقة منطقة مشتركة بين السويس ومحافظة البحر الأحمر.





وأشار إلى أن، الأمطار أثرت قليلا على محطة الكهرباء بالزعفرانة وهذه المحطة تغذي ما يقرب من 180 كيلوا متر، مضيفا أن تمت السيطرة بالفعل على المياة والكهرباء داخل كافة المحافظة.