شابوه.. حملة بـ آداب المنيا للتوعية بمجال الدعم النفسي

أطلق مجموعة من طلاب الصف الرابع شعبة العلاقات بكلية أداب إعلام حملة "شابوه" ضمن مشروع التخرج الخاص بهم.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتورة سلوى أبو العلا رئيس قسم الإعلام، وباقة من الأستاذة بقسم العلاقات العامة الدكتور "محمد لطفي" و"لبني محمود".





وتقوم حملة "شابوه" الإعلامية علي التوعية بمجال الصحة النفسية فضلا عن تقديم الدعم المعنوي والتكريم لمجموعة من النماذج صانعة الأمل بالمجتمع المصري من خلال تقديم قصص تلك النماذج الناجحة وتحديها للظروف في ندوة عامة بالإضافة للتركيز علي الدعم النفسي لمحاربة السرطان.





ويشارك بتلك الحملة من الطلاب المتميزين "أحمد أبو شناف، إلاء إيهاب حسين، رضوي حمدي، سلمي محمد كمال، رغدة رؤف، أمينة أحمد، أسراء أحمد، بسمة رأفت، بسنت ممدوح"، إضافة للطالب "أحمد مؤمن، أحمد محمد صبري، عمرو أحمد، سلمي محمد عطية، داليا عادل، نجلاء محمد، زينب صلاح، نورهان يحيي.