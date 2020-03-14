آخر موعد للتسجيل بمنحة العمل المصرفي بجامعة عين شمس ..غدا

أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن بدء اختبارات المؤهلة للالتحاق ببرنامج " أساسيات العمل المصرفي" ضمن المنحة المقدمة من المعهد المصرفي المصري والممولة من البنك المركزي المصري للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بالتعاون مع وحدة التنمية البشرية وريادة الأعمال وذلك وفقا للشروط التالية:









هنا التقديم بحد اقصي ١٥ مارس ٢٠٢٠ ولن يسمح بالتسجيل بعد هذا الموعد، يكون التسجيل من خلال الدخول من http://tfefund.ebi.gov.eg , الي جانب دفع رسوم الاختبار والتي تبلغ ٣٠٠ جنيه يتم ايداعهم لحساب المعهد المصرفي المصري وفقا للوارد في رابط التسجيل





وفي حالة عدم اجتياز المتدرب أية من هذه الاختبارات يتم تطبيق مواعيد وشروط ونسب الاستردادات المعمول بها من قبل المعهد المصرفي المصري ، كما تتضمن الشروط ان يكون المتقدم من خريجي دفعات ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩





و ان يكون المتقدم من طلبة الفرقة الرابعة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ كلية التجارة جامعة عين شمس بشعبتيها (عربي/انجليزي)، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالمنحة وهي :

English test, ability test, Hogan test

الي جانب المقابلة الشخصية

وان يكون الطالب حاصل علي تقدير جيد علي الاقل في الفرقة الثالثة ، ان يكون الخريج حاصل علي تقدير عام جيد علي الأقل.

الاوراق المطلوبة

صورة من شهادة التخرج ، بالنسبة لطلبة الفرقة الرابعة احضار اثبات قيد بتقدير جيد، صورة من بطاقة الرقم القومى ،

رسوم الالتحاق بالمنحة بعد اجتياز جميع الإختبارات ٣٥٠ جنيه للطالب، ٤٥٠ جنيه للخريج.

ويتم الدفع لحساب وحدة التنمية البشرية وريادة الأعمال.





وأضاف الدكتور خالد قدرى ان البرنامج يهدف الي سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل. تطوير المهارات الفنية ومهارات الأعمال التجارية لإعداد الشباب للعمل في القطاع المصرفي، تكوين شخصية واعية قادرة على التفاعل والتعامل مع الآخرين وتعزيز مبيعات المشاركين، وتوفير الخدمات للزبائن اللازمة لنموهم الوظيفي، مدة البرنامج: 108 ساعات.



