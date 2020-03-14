AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آخر موعد للتسجيل بمنحة العمل المصرفي بجامعة عين شمس ..غدا

السبت 14/مارس/2020 - 07:01 ص
الدكتور خالد قدري
الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أعلن الدكتور  خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن بدء اختبارات المؤهلة للالتحاق ببرنامج " أساسيات العمل المصرفي" ضمن المنحة المقدمة من المعهد المصرفي المصري والممولة من البنك المركزي المصري للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩  بالتعاون مع وحدة التنمية البشرية وريادة الأعمال وذلك وفقا للشروط التالية: 


التقديم بحد اقصي ١٥ مارس ٢٠٢٠ ولن يسمح بالتسجيل بعد هذا الموعد، يكون التسجيل من خلال الدخول من هنا  http://tfefund.ebi.gov.eg, الي جانب دفع رسوم الاختبار والتي تبلغ ٣٠٠ جنيه يتم ايداعهم لحساب المعهد المصرفي المصري  وفقا للوارد في رابط التسجيل

 وفي حالة عدم اجتياز المتدرب أية من هذه الاختبارات يتم تطبيق مواعيد وشروط ونسب الاستردادات المعمول بها من قبل المعهد المصرفي المصري ، كما تتضمن الشروط ان يكون المتقدم من خريجي دفعات ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩ 

و ان يكون المتقدم من طلبة الفرقة الرابعة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ كلية التجارة جامعة عين شمس بشعبتيها (عربي/انجليزي)، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالمنحة وهي :
English test, ability test,  Hogan test
الي جانب المقابلة الشخصية 
 وان يكون الطالب حاصل علي تقدير جيد علي الاقل في الفرقة الثالثة ، ان يكون الخريج حاصل علي تقدير عام جيد علي الأقل. 
الاوراق المطلوبة
صورة من شهادة التخرج ، بالنسبة لطلبة الفرقة الرابعة احضار اثبات قيد بتقدير جيد، صورة من بطاقة الرقم القومى ، 
رسوم الالتحاق بالمنحة بعد اجتياز جميع الإختبارات ٣٥٠ جنيه للطالب، ٤٥٠ جنيه للخريج. 
ويتم الدفع لحساب وحدة التنمية البشرية وريادة الأعمال.

وأضاف الدكتور  خالد قدرى ان  البرنامج يهدف الي سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل. تطوير المهارات الفنية ومهارات الأعمال التجارية لإعداد الشباب للعمل في القطاع المصرفي،  تكوين شخصية واعية قادرة على التفاعل والتعامل مع الآخرين وتعزيز مبيعات المشاركين، وتوفير الخدمات للزبائن اللازمة لنموهم الوظيفي،  مدة البرنامج: 108 ساعات.

وأوضحت الدكتور  جيهان رجب وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ان البرنامج  يتضمن  الوحدات التقنية: البيئة المصرفية (2 ساعة) تطوير القطاع المصرفي (4 ساعات) أوجول دويل (ساعتان) الحسابات والودائع المصرفية (8 ساعات) العمليات المصرفية للبيع بالتجزئة (8 ساعات) العمليات المالية للتجارة الخارجية (8 ساعات) تشغيل الخزانة وهيكلها (8 ساعات) التحليل الائتماني والمالي (8 ساعات) مقدمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (8 ساعات) وحدات المهارات غير المادية: بناء فرق عمل عالية الأداء (8 ساعات) التواصل بوضوح والتأثير (8 ساعات) الكتابة المهنية وآداب العمل (8 ساعات) مقدمة للتسويق (8 ساعات) فن البيع (8 ساعات).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاب تجارة عين شمس يبدأون محاضرات نموذج محاكاة النظام المصرفي

منحة في أساسيات العمل المصرفي بالتعاون مع تجارة عين شمس

تجارة عين شمس تعلن بدء الاختبارات المؤهلة للالتحاق بمنحة أساسيات العمل المصرفي

بشرى لخريجي كلية تجارة.. اِعرف شروط التحاقك بوظيفة في بنك مصر

جامعة عين شمس في أسبوع.. شروط التحاق خريجي التجارة بوظيفة في بنك مصر.. استمرار فعاليات وحدة مناهضة العنف والتحرش.. وكلية الهندسة تعرض تصميما لتطوير مدينة ووهان الصينية

ترشيحاتنا

هل يمكن الاستفادة من مياه الأمطار؟ .. رئيس الإدارة المركزية بالري يجيب| فيديو

غرق أمام أعين تلاميذه.. كابتن أحمد أنقذ 21 شخصًا ثم قتلته السيول.. تفاصيل

انقلاب سيارة ملاكي في المقطم بسبب سقوط الأمطار

كيفية الرقية الشرعية.. ب 3 أمور تقي نفسك شر الحسد والعين

150 صورة .. شاهد ماذا فعلت عاصفة التنين في المحافظات

شاهد.. فتاة تقتل شقيقها الصغير أثناء نومه وتكتب بدمائه رسالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد

نصائح مهمة للقيادة خلال العاصفة القادمة.. صور

لحظات مرعبة.. شاهد امرأة شجاعة تصارع أسدا بيديها.. فيديو