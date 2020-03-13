الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية في مصر تحت تهديد كورونا

تواجه الدورة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية التى كان مقرر لها أن تقام فعالياتها فى مصر خلال فترة الأجندة الدولية نهاية شهر مارس الجارى شبح الإلغاء.





ويشارك فى الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية 4 فرق هى منتخب مصر بقيادة شوقى غريب والأرجنتين والبرازيل وكرواتيا.





يأتي تهديد الدورة الودية بإلغاء نظرا لأمور تسويقية ووجود خلاف بين الشركة الراعية لاتحاد الكرة بعد مطالبة مسؤوليها بحقوق البث الفضائي للمباريات في الدورة الودية الدولية.





وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن الأمور التسويقية والبث الفضائى محل خلاف بين راعية الجبلاية والشركة المنظمة التي تتحمل تكاليف سفر وإقامة البرازيل والأرجنتين وكرواتيا في مصر.





شدد على أن الشركة المنظمة للدورة الودية الدولية تتمسك بالحصول على الحقوق التسويقية والبث الفضائى دون أن تحصل الشركة الراعية الجبلاية على أي مبالغ مالية أو نسب فى البطولة.





يذكر أن الدورة الودية الدولية التي سيشارك بها منتخب مصر الأوليمبي سبق وأن تم إلغاء إقامتها فى الإمارات فى نفس الموعد بسبب انتشار فيروس كورونا.