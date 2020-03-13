أخبار البرلمان.. بشرى سارة عن انخفاض تعريفة الكهرباء والبنزين والغاز.. وتفاصيل حول موعد قطع الإنترنت بسبب الطقس

قال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع سعر النفط لـ 7% عالميًا سيساهم في زيادة دعم المحروقات، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض لن يستمر لفترة كبيرة بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية ولكن سيعود بالنفع على مصر بشكل مؤقت.









كشف عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أسباب تراجع سعر النفط عالميًا لـ 7 % بقيمة 33.8 دولار للبرميل ومن أبرزها تقليص عدد الرحلات السياحية إضافة إلى فرض الرئيس الأمريكي قيودًا على السفر إلى الولايات المتحدة من أوروبا لوقف انتشار فيروس كورونا.









طالب عدد من نواب لجنة التعليم بالبرلمان، الحكومة بتعليق الدراسة لحين انتهاء فيروس كورونا، كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الطلاب، على أن يتم تعويض فترة التعليق خلال الإجازة الصيفية (اجازة آخر العام الدراسي).









قال النائب المهندس محمود عطية، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، إن المياه تعاود تدريجيا -بعد انقطاعها أمس الخميس- للكثير من المناطق، مشيرا إلى أن حالة القطع ستعود مجددا بحيث سيتم قطع الكهرباء أو المياه معا أو بالتناوب حسب كل منطقة خلال الساعات القليله القادمة.









أكد الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، أن حكومة الدكتور مدبولي حملت علي عاتقها المسئولية الجادة في إدارة أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بغزارة، مشيرةً إلي أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة في ظل البنية التحتية المتاحة، وضع خطط قومية معدّة لمواجهة السيول، فضلًا عن الوجود المباشر للمسئولين في مواقع تجمع الأمطار والإشراف المباشر على عمليات تجفيفها.









أجرى محمد موسي نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين جولة لمدينة الباجور لمتابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار والتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ.









قال المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بغزارة، بشكل جيد.



