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الكهرباء تكشف موعد عودة التيار الكهربائى لباقى المناطق بعد انفصالها

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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أسامة علي
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عودة التيار الكهربائى للعديد من المناطق، ويجرى العمل الآن لإيصال التيار الكهربائى لباقى المناطق ولكن لا بد من تطهيرها من المياه نظرا لغرق المحولات الكهربائية.

وقال "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دى أم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إن فرق الطوارئ تعمل على إعادة التيار الكهربائى بمتابعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "عودة التيار الكهربائي  لكافة الأماكن ستكون في أسرع وقت ربما الليلة أو الغد بما لا يسبب خطورة على أحد".
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