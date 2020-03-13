انهيار جزئي في عقار بـ باب الشعرية بسبب الطقس السيئ.. صور

وكانت شهدت منطقة الأزبكية، انهيار العقار رقم 10 بعطفة العزباوية المتفرع من عطفة القبيلة بشارع الجمهورية، بسبب الأمطار والطقس السيئ.









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محافظ القاهرة يجوب شوارع العاصمة لمواجهة سقوط الأمطار أولا بأول





وأكد أحد الأهالي أن المنزل مكون من 3 أدوار، وعلى الفور توجه رئيس الحي وعدد من مسئولي الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة إلى مكان الانهيار لمتابعة الوضع ورفع الأنقاض.





يذكر أنه لليوم الثانى على التوالى يجوب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ الصباح الباكر أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.





ووجه محافظ القاهرة التحية لعمال النظافة والصرف الصحى والأحياء مؤكدا أنهم تحملوا عبئًا كبيرا فى التعامل مع الأزمة مثمنًا دور كل الأجهزة التنفيذية التى تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.





وأكد المحافظ أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون فى الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة خاصة عند منازل ومطالع الكبارى والميادين الرئيسية.





وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.





وأكد المحافظ أن هناك تنسيقا كاملا بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة فى التعامل مع الأزمة، مؤكدًا أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه والتى يتم استقبالها على أرقام 23907147 - 23912136 والرقم الساخن 114 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.