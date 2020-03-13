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محافظات

مدير مدرسة بـ الإسماعيلية ينزح مياه الأمطار من الفصول بعد عاصفة التنين

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:43 م
مدير مدرسة بالاسماعيلية
مدير مدرسة بالاسماعيلية يقوم بنزح الامطار من سطح المدرسة
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انجي هيبة
ضرب مدير أحد المدارس بمحافظة الإسماعيلية، مثالا رائعا في العمل الجاد والأمانة وانكار الذات، حيث حرص علي نزح مياه الأمطار بنفسه من أعلى سطح المدرسة . أيمن يوسف مدير مدرسة النصر الابتدائية بفناره والذي استمر يعمل بالمدرسة لرفع جميع مياه الأمطار عن سطح المدرسة، حفاظا علي الأبنية.

وأكد مدير المدرسة لصدي البلد، حرصه علي سرعة التعامل مع موجة الأمطار والأحوال الجوية السيئة التى تمر بها البلاد وحفاظا علي المنشآت التعليمية. 

وقرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تكريم عدد من العاملين بالإدارات التعليمية المختلفة قاموا بجهد متميز في مواجهة الأضرار الناجمة عن الأمطار ساهمت بشكل كبير في الحفاظ علي المبني التعليمي. 


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وقال الدكتور خالد خلف إن هذا التكريم يأتي ليعطي المثل والقدوة للجميع في التعامل مع الأزمات دون التقيد بالموقع مدير أو عامل أو معلم أو فرد آمن.

وفي مقدمة المكرمين مدير مدرسة النصر بفنارة التابعة لإدارة فايد التعليمية والذي قام برفع جميع مياه الأمطار عن سطح المدرسة وناصر عبد الفتاح مدير مدرسة السادات الثانوية العسكرية التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية وإبراهيم علي عوض عامل بالمدرسة لجهودهما في تسيير المياة وتصريف البالوعات ومحمد متولي مدير أمن المديرية و أحمد سيف و كرم محمد مسئولي الأزمات والكوارث المديرية وسيد رشاد العامل النوتجي بالمديرية لجهودهما في رفع المياة من مبني ديوان المديرية.

واختتم القبيصي، أشيد بجميع الإدارات بعد النجاح في التعامل مع الأزمة وأقدم الشكر للقيادات وجميع العاملين الذين كانوا عند حسن الظن بهم آملا أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا.
مدير مدرسة بـ الإسماعيلية ينزح مياه الأمطار من الفصول بعد عاصفة التنين
مدير مدرسة بـ الإسماعيلية ينزح مياه الأمطار من الفصول بعد عاصفة التنين
مدير مدرسة بـ الإسماعيلية ينزح مياه الأمطار من الفصول بعد عاصفة التنين
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