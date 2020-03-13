محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل مواجهة الأمطار والطقس السيئ

قال اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، إن أمس كانت الأمطار غزيرة جدا حتي اليوم بعد الظهر، مضيفا أنه تم التنسيق مع جميع الجهات لمواجهة هذا الطقس السيئ.





وأضاف محافظ الإسماعيلية خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم التنسيق مع هيئة ثقناة السويس والجيش الثاني الميدانى ومستمرون فى العمل حتي الآن، مشيرا إلى أن هناك بعض المناطق بها تجمعات مائية يتم العمل على سحبها الآن.





وتابع اللواء شريف فهمي، أن هناك بعض المشاكل فى الأعمدة الكهربائية، ويتم أخذ بلاغ المواطنين وإرسالها إلى شركة الكهرباء فى نفس الوقت لكي يتم العمل علي حلها فى أسرع وقت حتى لا يتضرر أحد من المواطنين.





وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن فى صباح اليوم كان هناك بعض المشاكل والأضرار فى بعض المنازل مما يقرب عددهم إلى 76 منزل وهذه تكون منازل ريفية وتم نقل السكان التي بها إلى مراكز تدريب المتدربين وتدخل التضامن الاجتماعي ووفرت لهم الأغذية والبطاطين والإغاثات الكاملة حتي يتم استعادة كفاءة منازلهم مرة أخرى.





وأشار إلى أنه، لم يحدث أي تعطيل فى الحركة المرورية بالمحافظة برغم غزارة هطول الأمطار ولكن كان هناك أجهزة لسحب تجمعات المياة من بدايتها.