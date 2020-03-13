AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل مواجهة الأمطار والطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:31 م
اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، إن أمس كانت الأمطار غزيرة جدا حتي اليوم بعد الظهر، مضيفا أنه تم التنسيق مع جميع الجهات لمواجهة هذا الطقس السيئ.  

وأضاف محافظ الإسماعيلية خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم التنسيق مع هيئة ثقناة السويس والجيش الثاني الميدانى ومستمرون فى العمل حتي الآن، مشيرا إلى أن هناك بعض المناطق بها تجمعات مائية يتم العمل على سحبها الآن.

وتابع اللواء شريف فهمي، أن هناك بعض المشاكل فى الأعمدة الكهربائية، ويتم أخذ بلاغ المواطنين وإرسالها إلى شركة الكهرباء فى نفس الوقت لكي يتم العمل علي حلها فى أسرع وقت حتى لا يتضرر أحد من المواطنين. 

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن فى صباح اليوم كان هناك بعض المشاكل والأضرار فى بعض المنازل مما يقرب عددهم إلى 76 منزل وهذه تكون منازل ريفية وتم نقل السكان التي بها إلى مراكز تدريب المتدربين وتدخل التضامن الاجتماعي ووفرت لهم الأغذية والبطاطين والإغاثات الكاملة حتي يتم استعادة كفاءة منازلهم مرة أخرى.

وأشار إلى أنه، لم يحدث أي تعطيل فى الحركة المرورية بالمحافظة برغم غزارة هطول الأمطار ولكن كان هناك أجهزة لسحب تجمعات المياة من بدايتها.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ما تغرق في شبر مياه.. كيف استعدت القاهرة للأمطار الغزيرة وتعاملت معها.. فيديو وصور

بـ إعلان حالة الطوارئ.. الحكومة تواجه الطقس السيئ بطريقتها الخاصة

الحكومة تواجه الطقس السيئ.. تخفيض الضغوط على شبكة المياه.. توزيع المعدات في مناطق تجمع الأمطار .. خطة طوارئ لضمان الإقلاع والهبوط للطائرات.. وتقليل التصرفات من بحيرة ناصر لاستيعاب كميات الأمطار

ذروة موجة الطقس السيئ تضرب البلاد.. ومنخفض السودان الموسمي سبب غزارة الأمطار

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار

إزالة تجمعات مياه الأمطار بمطروح.. فيديو

ترشيحاتنا

هبوط أرضي.. تحويل الحركة المرورية على طريق الجيش بالبحر الأحمر

8 قرارات حاسمة اتخذتها التعليم اليوم.. تعرف عليها الآن

زي مانتي.. أول ظهور لـ منى فاروق بعد هجوم وائل عبد العزيز

قرار عاجل من الجامعة الأمريكية بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

بعد شهور.. الصين تعتمد دواء كورونا النهائي

حقيقة تعطيل الدراسة بجامعة عين شمس بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري تطرح F8 سبايدر الجديدة بالسوق السعودى.. صور

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور