شاهد.. فيراري تطرح F8 سبايدر الجديدة بالسوق السعودى.. صور

أعلن الوكيل الرسمي لشركة ’فيراري‘ في المملكة العربية السعودية، الكشف عن F8 سبايدر الجيل الجديد من السيارات الرياضية ذات السقف القابل للطي بفعاليةٍ حصرية استضافتها مدينتي الرياض و جدة .

وتتميز السيارة الجديدة بالمحرك V8 بالأداء العالى و مستويات جديدة وغير مسبوقة، ويعتبر هذا المحرّك V8 نموذجًا متطورًا عن سابقه الذي فاز بجائزة ’أفضل محرّك‘ الدولية لأربع سنوات متتالية (2016، 2017، 2018 و2019)، فضلًا عن اختياره كأفضل محرك في العقدين الماضيين، وهو ما يعتبر إنجازًا مذهلًا وغير مسبوق في تاريخ الجوائز.

وتحلّ F8 سبايدر بديلًا عن ’488 سبايدر‘ مع مواصفات محسّنة بشكل كامل ، سيارة فيراري الجديدة أخف وزنًا بمقدار 20 كيلوجرام قياسًا بسابقتها. كما أنها أثقل بـ 20 كيلوجرام فقط قياسًا بنموذج ’488 بيستا سبايدر‘ الأكثر تطرّفًا.

وتعتبر F8 سبايدر أكثر فاعلية من حيث خواص الديناميكية الهوائية، وتم تزويدها بالنسخة 6.1 الجديدة من نظام التحكم بزاوية الانزلاق الجانبي.