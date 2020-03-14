AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان الشهر المقبل

السبت 14/مارس/2020 - 08:25 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول اجتماعاته مع كبرى شركات الموردين والمنتجين للسلع الغذائية برعاية الاتحاد العام للغرف التجارية.

شارك فى الاجتماع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكبار موردي ومنتجي السلع الغذائية ومنها (الزيوت، الألبان ومنتجاتها، البقوليات، اللحوم والدواجن) من القطاع الخاص.

وجرت مناقشة وبحث استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المعظم والاتفاق على إقامة معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات اعتبارًا من الشهر القادم، كما تم وضع تصور لخريطة وأماكن مجهزة لإقامة المعارض والشوادر الخاصة بعرض وبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة.

وأكد المصيلحي، أهمية دور الاتحاد العام للغرف التجارية فى التنسيق مع وزارة التموين لإقامة هذه المعارض وزيادة المعروض من السلع تأسيسًا على الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

كما ستتواجد الشركة القابضة للصناعات الغذائية بقوة في معارض اهلا رمضان ممثلة فى شركاتها التابعة وخاصة شركات الزيوت وشركات السلع الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية وغيرها من الشركات التابعة والتي ستوفر أماكن تابعة لها لإقامة معرض أهلا رمضان.

وتم الاتفاق على زيادة وتكثيف المعروض من السلع سواء في المعارض أو المنافذ الثابتة او المتحركة وعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات فى الأسعار من جانب شركات القطاع العام والخاص بهدف تلبية كافة احتياجات المواطن من السلع وتوفيرها بأسعار وكميات مناسبة.

وشدد المصيلحي على أن الوزارة ستعقد سلسلة من الاجتماعات بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية تشمل السلاسل التجارية وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعاون بين التموين والزراعة لزيادة المحاصيل الزيتية

وزير التموين يبحث استعدادات استقبال شهر رمضان مع الموردين والمنتجين للسلع الغذائية

التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان أبريل المقبل

ترشيحاتنا

هل يمكن الاستفادة من مياه الأمطار؟ .. رئيس الإدارة المركزية بالري يجيب| فيديو

تأثير فيروس كورونا يمتد إلى شبكة Netflix

الأمطار الحالية غير مسبوقة .. الري: قطع المياه إجراء إحترازي للتخفيف على الصرف الصحي.. فيديو

عمرو أديب يكشف تفاصيل خطوبة ياسمين صبرى و أحمد أبو هشيمة

فاروق جعفر: الزمالك سيكون شكلًا آخر بالدور الثاني من الدوري

أخبار الرياضة.. 7 قرارات صادمة من الفيفا.. رضا عبد العال يكشف سبب رحيله عن الزمالك وينتقد تريزيجيه ومورينيو .. وظهور أول حالة كورونا بالدوري الألماني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات بيجو 208 قبل طرحها بدول الخليج ..صور

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد