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تعليم

التعليم : نحمي مدارسنا أثناء سوء الأحوال الجوية بهذه الإجراءات

السبت 14/مارس/2020 - 12:31 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياسـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع مدارس الجمهورية بخير ولم تصاب أي مدرسة بضرر بالغ بسبب موجة الطقس السئ التي مرت بها مصر خلال الساعات الاخيرة.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن جميع المدارس كانت مستعدة لهذه الموجة ، حيث كانت الوزارة قد أرسلت تعليمات رسمية لجميع مدارس الجمهورية ، كشفت خلالها عن الاجراءات الواجب تنفيذها لحماية مباني المدارس وقت موجة الطقس السئ والامطار ، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

وقد تضمنت هذه التعليمات ما يلي :

- التنبيه على المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول، حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.


-التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر و عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول حال سقوط الأمطار مرة أخرى وفي حال عدم تحسن حالة الجو.


-تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية، للتنبيه على عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع،حرصًا على حياتهم .


- عدم العبث بمياه الأمطار حال وجودها داخل فناء المدارس خوفًا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.

- ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجة السرعة.

- توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس، من خلال توفير الإجراءات الاحترازية تجنبًا للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار أو الرياح الشديدة .

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