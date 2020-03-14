محافظ البحيرة: العمل بروح الفريق الواحد كسر حدة منخفض التنين الأسود.. صور

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالجهد الكبير والمتواصل على مدار 36 ساعة لفريق عمل منظم يعمل فى منظومة واحدة وتنسيق متكامل فى كافة القطاعات والمراكز بايدى رجالنا الشرفاء
وأكد المحافظ خلال متابعته لتداعيات منخفض التنين بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، أن ذلك ليس بغريب على دولة رئيسها يواصل العمل ليلا ونهارا من أجل الوطن والمواطن والبناء والتقدم والتنمية .
وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود وعمل الأجهزة التنفيذية المختصة بروح الفريق الواحد لمجابهة آثار منخفض التنين لافتا الى العمل بهدف واحد وهو مصرنا الغالية.
وأكد المحافظ أن روح العمل الكبيرة لفرق العمل قابلها إشادة وادارك كبير من المواطنين ينعم عن مدى الوعى بالاجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها للتعامل مع تلك الموجة والتى بدأت تنكسر حدتها بالعديد من مناطق المحافظة لتستمر كافة الجهود لرفع آثارها.