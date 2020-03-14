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اقتصاد

وزيرة التخطيط: الدولة تولى اهتماما بتنشيط سوق المال

السبت 14/مارس/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أن الدولة تعوّل بشكل كبير على تنشيط سوق المال كأحد الركائز الرئيسة لتشجيع القطاع الخاص وتحفيز دوره،.


وأشارت إلى أن الدولة تعمل بالفعل على إعطاء دفعة لذلك من خلال العديد من الإجراءات والخطوات تمثل أبرزها مؤخرًا في طرح عدد من الشركات للاكتتاب، والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات، إلى جانب نشاط صندوق مصر السيادي كأحد الآليات المهمة لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلى والأجنبي، وزيادة الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة لتنميتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فضلًا عن تنويع مصادر الدخل للحكومة وتوسيع قاعدة الملكية.


ولفتت هالة السعيد إلي الدور النشط الذي تلعبه البورصة المصرية في مسيرة وجهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة أن نشاط سوق المال يعكس اتجاهات الاقتصاد القومي، يعيد الثقة للمستثمرين ويضخ مُدخراتهم في قنوات الاستثمار، بما يُسهم في انتعاش النشاط الاقتصادي ككل.


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