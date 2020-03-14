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اقتصاد

الإحصاء: تراجع أسعار الأغذية والمشروبات الشهر الماضي

السبت 14/مارس/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استقرار معدل التضخم الشهرى خلال فبراير الماضي ليسجل 105.2 نقطة، وهي ذات النقطة الذى سجلها بشهر يناير السابق عليه محافظا بذلك على المستوى العام للأسعار.

أوضح الإحصاء، فى بيانه الشهرى لأسعار المستهلكين، أن معدل التضخم السنوى سجل خلال الشهر الماضي 4.9% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2019 والذى سجل فيه 13.9%.

وقال إن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال شهر فبراير 2020 بنحو 0.2% مقارنة بشهر يناير السابق عليه، كما تراجع على أساس سنوي مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي بنحو 2.3%.

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