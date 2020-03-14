AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الولايات المتحدة تتصدر الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية

السبت 14/مارس/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال يناير الماضي بنسبة  3% ، مسجلة 140 مليون دولار ، مقابل 145 مليون دولار من نفس الشهر من العام السابق له.

وذكر تقرير صادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ، أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى من حيث المجموعات الدولية التى تصدر لها الملابس الجاهزة خلال يناير الماضي بما قيمته 79 مليون دولار، مقارنة بـ 83 مليون دولار خلال يناير "2019 " بتراجع بلغت نسبته 4% ، تلاها دول أوروبا بما قيمته 43 مليون دولار ، مقارنة ب 45 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي ، بانخفاض بلغ 5%.

وتراجع حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة للدول العربية بنحو 17% ، لتبلغ نحو 4.5 مليون دولار ، مقابل 5.4 مليون دولار، كما تراجعت صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية بنحو 23% لتسجل نحو 146 ألف دولار مقابل 190 ألف دولار ، وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة الى باقي دول العالم بنحو 17% لتبلغ 13.6 مليون دولار مقابل 11.6 مليون دولار.

وأشار التقرير الى تراجع صادرات "المصورات" خلال يناير الماضي بنحو 12% لتبلغ نحو 44.52 مليون دولار مقابل 50.74 مليون دولار في يناير 2019، مشيرا الى تراجع صادرات"تي شيرت-بولو شيرت" بنحو 6% لتسجل ما قيمته 31 مليون دولار ، مقابل 33 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما تراجعت صادرات "الأردية الرياضية" بنحو6 ملايين دولار مقابل 9 ملايين دولار، وسجلت صادرات مصر من "البنطلونات" تراجعا بنحو 51% لتبلغ مليون دولار مقابل 3 ملايين دولار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التصديري لمواد البناء: 1.790 مليار دولار صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال 11 شهرا

"الصادرات والواردات": 25.49 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال 2019

1.363 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الغزل والمنسوجات في 2019

تراجعت بنسبة 18%.. 265 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الأثاث خلال العام الماضي

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لـ 2.2 مليار دولار الشهر الماضي

الصادرات والواردات: تراجع قيمة واردات مصر غير البترولية إلى 4.401 مليار دولار يناير الماضي

ترشيحاتنا

زينة تنشر صورة مع سيد رجب.. وتعلق: كله يقول مبروك

بفستان شفاف.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

هبوط أرضي.. تحويل الحركة المرورية على طريق الجيش بالبحر الأحمر

بعد أن خيرها بين حسن الرداد ومحمد فوزي... إيمي سمير غانم لـ أمير كرارة: عيب كده أوفر

تعليق الدراسة في المغرب بسبب تفشي كورونا

عاصفة التنين تعود من جديد.. وتساقط أمطار على القاهرة والجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيبى بينك.. هيفاء وإليسا ومايا دياب يتنافسن | من الأجمل؟

150 صورة .. شاهد ماذا فعلت عاصفة التنين في المحافظات

بالفستان التايجر.. صور جديدة من حفل خطوبة ياسمين صبرى من أبو هشيمة|شاهد