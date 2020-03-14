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محافظات

عاصفة التنين.. كيف نجح حي الأسمرات في أول اختبار للأمطار.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 07:01 ص
حي الأسمرات
حي الأسمرات
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عبد العزيز جمال

وقف حي الاسمرات صامدا أمام عاصفة التنين التي ضربت مصر على مدار يومي الخميس والجمعة.

حى الأسمرات ضرب مثلا عظيما فى أول اختبار طبيعى له أثناء العواصف والأمطار الغزيرة نظرا لتخطيطه المدروس وتنفيذه المحكم بالخطة الاستباقية التي راعت المطر ، إذ ينتشر فيه شبكة تصريف ضخمة للامطار والصرف الصحي.

ويعد حى الأسمرات مشروع ضخم من عشرات العناصر ضمن أكبر مشروع فى تاريخ مصر للقضاء على العشوائيات المتراكمة منذ سنوات طويلة ، والذي بدأه الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في عام 2014.

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يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جاب  احياء  العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع والتي أغرقت العديد من أحياء العاصمة.


ووجه محافظ القاهرة التحية لعمال النظافة والصرف الصحى والأحياء مؤكدا انهم تحملوا عبئًا كبيرا فى التعامل مع الأزمة مثمنًا دور كل الاجهزة التنفيذية التى تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.


وأكد المحافظ أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون فى الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة خاصة عند منازل ومطالع الكبارى والميادين الرئيسية.


وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.


وأكد المحافظ أن هناك تنسيق كامل بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة فى التعامل مع الأزمة مؤكدًا أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه والتى يتم استقبالها على أرقام 23907147 - 23912136 والرقم الساخن 114 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.




عاصفة التنين.. كيف نجح حي الأسمرات في أول اختبار للأمطار.. صور
عاصفة التنين.. كيف نجح حي الأسمرات في أول اختبار للأمطار.. صور
عاصفة التنين.. كيف نجح حي الأسمرات في أول اختبار للأمطار.. صور
عاصفة التنين.. كيف نجح حي الأسمرات في أول اختبار للأمطار.. صور
عاصفة التنين.. كيف نجح حي الأسمرات في أول اختبار للأمطار.. صور
عاصفة التنين.. كيف نجح حي الأسمرات في أول اختبار للأمطار.. صور
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