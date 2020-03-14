AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة جديدة لعمل دبل توست تشيز برجر

السبت 14/مارس/2020 - 03:00 ص
دبل تويست تشيز برجر
دبل تويست تشيز برجر
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
يعشق العديد من الأشخاص تناول الوجبات السريعة وبالأخص " دبل برجر "  ونظرا لانتشار الأمراض فى الوقت الحالى عليك بالتخلي عن الوجبات السريعة ومحاولة إعدادها بالمنزل لذلك يقدم الشيف شريف الحطيبى طريقة عمل دبل برجر توست تشيز برجر .
 

مقادير دبل تويست تشيز برجر :

توست 
شيدر شرائح 
4 برجر مشوي 
طماطم  حلقات 
بصل  حلقات 
خيار مخلل 
مايونيز 
زبدة مستردة 

طريقة تحضير دبل تويست تشيز برجر :

* توضع الجبنة الشيدر بين رغيفين توست مع مايونيز

* يحمر الساندوتش في الزبدة

* تحمر البرجر في الزيت

* يوضع فوق ساندوتش الجبنة مايونيز وخس وبصل وطماطم وخيار مخلل والبرجر المحمر ثم الساندوتش الآخر

* يقدم ساخنا
Advertisements

ترشيحاتنا

عادة كارثية يفعلها المصريون تسبب سرعة انتشار فيروس كورونا

ماذا يعني إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة؟

اخبار الرياضة.. رد وكيل محمد صلاح على إصابته بـ كورونا.. حقيقة هروب أسد من سيرك نادي الشمس

الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي كورونا.. وتسجيل 13 أخرى جديدة

بالفستان التايجر.. صور جديدة من حفل خطوبة ياسمين صبرى من أبو هشيمة|شاهد

أول رد من وكيل محمد صلاح على إصابته بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيبى بينك.. هيفاء وإليسا ومايا دياب يتنافسن | من الأجمل؟

150 صورة .. شاهد ماذا فعلت عاصفة التنين في المحافظات

بالفستان التايجر.. صور جديدة من حفل خطوبة ياسمين صبرى من أبو هشيمة|شاهد