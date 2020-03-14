طريقة جديدة لعمل دبل توست تشيز برجر

يعشق العديد من الأشخاص تناول الوجبات السريعة وبالأخص " دبل برجر " ونظرا لانتشار الأمراض فى الوقت الحالى عليك بالتخلي عن الوجبات السريعة ومحاولة إعدادها بالمنزل لذلك يقدم الشيف شريف الحطيبى طريقة عمل دبل برجر توست تشيز برجر .
مقادير دبل تويست تشيز برجر :
توست
شيدر شرائح
4 برجر مشوي
طماطم حلقات
بصل حلقات
خيار مخلل
مايونيز
زبدة مستردة
طريقة تحضير دبل تويست تشيز برجر :
* توضع الجبنة الشيدر بين رغيفين توست مع مايونيز
* يحمر الساندوتش في الزبدة
* تحمر البرجر في الزيت
* يوضع فوق ساندوتش الجبنة مايونيز وخس وبصل وطماطم وخيار مخلل والبرجر المحمر ثم الساندوتش الآخر
* يقدم ساخنا