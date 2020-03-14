رغم توجيهات الوزير.. محطة طرة البلد تغرق في مياه الأمطار.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد تراكم مياه الامطار امام محطة طرة البلد بالرغم من تأكيد وزارة النقل بذل جهود كبيرة لشفط مياه الامطار.





وأكد محمود عبد الصمد، أحد الركاب، أن مدخل المحطة من ناحية ماكينات العبور تم غلقه، مشيرًا إلى أن هناك بعض الركاب يمرون على القضبان، ومن ثم يصعدوا على الرصيف من أجل ركوب قطار المترو.





يذكر أن وزارة النقل قد أعلنت، في بيانها الثاني اليوم الجمعة، استمرار انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية وانتظام حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بكامل طاقتها وانتظام حركة الملاحة في مينائي دمياط والاسكندرية واعادة فتح مينائي السويس و سفاجا حيث استقبل الأخير السفينة اليرموك وعلى متنها 63 الف طن قمح وقام فريق طبى متخصص من الحجر الصحى والطب الوقائى بالصعود على السفينة بمنطقة المخطاف الخارجى للميناء وتم إنهاء اجراءات الكشف الطبى والفحوصات على طاقم السفينة بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على السفينة وسؤاله عن ما اذا كان هناك حالات مشتبه فى اصابتها اثناء الرحلة وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أى اصابات.





تم السماح للسفينة بالتراكى على رصيف الميناء وأشار البيان إلى استمرار غلق موانئ نويبع و شرم الشيخ والغردقة لسوء الاحوال الجوية وكذلك انتظام حركة الملاحة النيلية و استمرار انتشار فرق الصيانة والطواريء في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.





وأكدت الوزارة في بيانها على استمرار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الأمطار من كافة المحطات وتقديم كافة التسهيلات للركاب واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة يالوقاية من فيروس كورونا مع ضرورة تواجد مسؤولي السكة الحديد والمترو بالمحطات المختلفة وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات وخاصة مع استمرار موجة الطقس السيئ ورفع حالة الطوارئ بالموانئ البحرية.