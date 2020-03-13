أخبار الرياضة السعودية اليوم الجمعة 13-3-2020





تعرض نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة لصدمة قوية، بإصابة لاعبه عبدالرحمن العبيد خلال تدريبات الفريق.













كشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة إيقاف المسابقات الكروية المحلية، خلال الفترة المقبلة، بسبب فيروس كورونا.













أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم، غياب خالد الغنام لاعب وسط النصر عن مباراتي فريقه القادمتين ضد أهلي جدة والهلال.













فرض نادي الفيصلي، التعادل على مضيفه نادي الحزم، بهدفين لمثليهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الدوري السعودي".













اختتمت اليوم منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الدوري السعودي"، حيث أقيمت مباراة وحيدة جمعت فريقي الحزم والفيصلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بينهما 2-2.







