AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة السعودية اليوم الجمعة 13-3-2020

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:56 م
النصر والهلال
النصر والهلال
Advertisements
إسماعيل محمود

تعرض نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة لصدمة قوية، بإصابة لاعبه عبدالرحمن العبيد خلال تدريبات الفريق.



كشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة إيقاف المسابقات الكروية المحلية، خلال الفترة المقبلة، بسبب فيروس كورونا.



أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم، غياب خالد الغنام لاعب وسط النصر عن مباراتي فريقه القادمتين ضد أهلي جدة والهلال.



فرض نادي الفيصلي، التعادل على مضيفه نادي الحزم، بهدفين لمثليهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الدوري السعودي".



اختتمت اليوم منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الدوري السعودي"، حيث أقيمت مباراة وحيدة جمعت فريقي الحزم والفيصلي وانتهت بالتعادل الإيجابي بينهما 2-2.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري السعودي.. حمد الله يقود النصر أمام الفتح

الدوري السعودي.. النصر يعبر الحزم بثنائية.. فيديو

شكوك حول لحاق أمرابط بالنصر أمام الفيصلي بالدوري السعودي.. تفاصيل

بدون حمدالله.. التشكيل الرسمي للنصر لمواجهة الفيصلي في الدوري السعودي

الكرة السعودية .. النصر يفتقد نجمه البرازيلي أمام الرائد

الدوري السعودي.. الحزم يستضيف الفيصلي للابتعاد عن شبح الهبوط

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان.. بشرى سارة عن انخفاض تعريفة الكهرباء والبنزين والغاز.. وتفاصيل حول موعد قطع الإنترنت بسبب الطقس

رسميا .. كاف يعلن ملعبي نهائى دوري الأبطال الأفريقى والكونفيدرالية

عاصفة التنين تعود من جديد.. وتساقط أمطار على القاهرة والجيزة

أول رد من وكيل محمد صلاح على إصابته بفيروس كورونا

احذر.. أضرار شرب القهوة بحليب

اخبار الرياضة.. رد وكيل محمد صلاح على إصابته بـ كورونا.. حقيقة هروب أسد من سيرك نادي الشمس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري تطرح F8 سبايدر الجديدة بالسوق السعودى.. صور

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور