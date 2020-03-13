وفاة رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية







توفى صباح أمس الخميس، الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية ، المتحدث الرسمي السابق باسم هيئة الأرصاد الجوية، بعد فترة صراع مع المرض.





وأعرب عدد كبير من العاملين بهيئة الأرصاد الجوية، عن حزنهم الشديد بعد انتشار نبأ وفاة الدكتور إبراهيم عطا، الذي كان يعرف عنه بأنه رجل بشوش دائما، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.





وعانى الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية، علي مدار فترة طويلة من مرض السرطان، الذي كان سببا في غيابه المفاجئ خلال الفترة الأخيرة عن عمله في هيئة الأرصاد الجوية، وتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة.





وكان "صدى البلد"، قد أجرى حوارا سابقا مع رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، كشف خلاله عن العديد من المشروعات التطويرية الحالية التي تعكف عليها الهيئة من أجهزة رادار ورصد جوي، ضمن خطة تطوير هيئة الأرصاد الجوية الجوية ومحطات الرصد الجوي الداخلية.





