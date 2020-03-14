وزير كويتى سابق: بعض الدول انهارت لعدم تواصل الحكومات مع شعوبها

قال سامي عبد اللطيف النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، أن التواصل الحكومى مع الشعوب قضية مهمة للغاية.





وأضاف النصف خلال حواره مع برنامج "مساء دى أم سى" المذاع عبر فضائية "دى أم سى" تقديم الأعلامى رامى رضوان، أنه بالنظر للعديد من الدول بالوطن العربى التى انتهارت وحدثت بها حروب أهلية نجد أن التواصل الحكومى مع شعوبها كان منعدما.





وأوضح وزير الإعلام الكويتي الأسبق، أن تواصل الحكومة مع شعبها يجب أن يحمل رسالة واضحة، وانجازاتها في مشاريع التنمية طويلة الامد.

وطالب سامي عبد اللطيف، الحكومات العربية بمضاعفة مجهودها لبناء الثقة مع شعوبها حتى تصبح رئاسلها قضية مسلم بها.