إيمي سمير غانم: حسن الرداد بوظني وأنا ست كبيرة

أكد الفنان أمير كرارة، أن النجم حسن الرداد وزوجته الفنانة أيمي سمير غانم؛ عكس بعض جدا في موضوع السهر؛ قائلا: "حسن مهيبر طول الوقت وبيسهر عكس أيمي خالص".





ومن جانبها قالت إيمي خلال برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه "أمير كرارة"، ويذاع على فضائية " أون اي"،: " حسن بوظني .. وأنا ست كبيرة .. بابي وحسن بيناموا 6 الصبح فعمل ايه بضطر أنام متأخر أوي معاهم .. ولو عليا أنا بنام بدري ومصاحبة رجاء الجداوي".





وأكدت إيمي، أنها دائما ما تصاحب من اكبر منها في السن منها، نبيلة عبيد ورجاء الجداوي والحاجة صفاء زوجة السبكي وصفية العمري ووفاء عامر، مشيرة إلى أنها تحب الفنانة نادية الجندي وتتمنى أن يكون بينهم صداقة.





ومن الصديقات الشابات أشار ايمي إن أقرب صديقاتها هي الفنانة يسرا اللوزي، منوهة أنها كانت تخرج وتأكد "كبدة من العربية"، ولكنها توقفت عن ذلك خوفا من الأمراض .





يذاع برنامج سهرانين كل يوم جمعة الساعة 11 مساء ويقدمه الفنان أمير كرارة يستضيف فيه مجموعة من نجوم الفن الغناء.